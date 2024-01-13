Днем раніше командувач Сухопутних військ Олександр Сирський зазначав, що А-10 зможуть надати вирішальну підтримку піхоті. Вони мають широкий спектр озброєння для знищення наземних цілей.
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Ігнат про передачу А-10
Речник Повітряних Сил Юрій Ігнат розповів, що наразі пріоритетом є F-16, на яких зараз навчаються наші пілоти. Україні потрібен багатоцільовий літак, здатний працювати по повітряних, наземних та надводних цілях. Саме F-16 виконує цілий ряд функцій.
Водночас А-10, про який говорив Сирський, виконує монофункцію – він здатен підтримувати вогнем наземні війська. А також штурмовий літак занадто дорогий в обслуговуванні.
Платформа А-10 буде занадто обтяжливою для авіації Повітряних сил, у нас просто не вистачить ресурсів для освоєння цього літака, як матеріальних, так і людських,
– говорить Ігнат.
Передумовою для успіху є завоювання переваги в повітрі – для цього потрібні літаки F-16 і зенітні ракетні комплекси середнього та великого радіуса дії.
І після цього стає можливим ефективне застосування штурмової авіації за призначенням для підтримки наземних військ, а також і бойових вертольотів, зокрема і західного зразка, які дуже хочуть отримати наші побратими з армійської авіації (мова про Apache, Black Hawk і т.д.),
– пояснив Ігнат.
Генерал-полковник Олександр Сирський хотів би бачити більше підтримки з повітря, але наразі Україна не надсилала запитів на передачу А-10. Питанням номер 1 є винищувачі F-16.
Деталі про потребу в А-10
- Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський в інтерв'ю Reuters розповів Україні потрібно більше штурмової авіації. Він зазвав конкретні типи літаків, серед яких був штурмовий одномісний літак A-10 Thunderbolt. На переконання командувача, А-10 зможуть надати вирішальну підтримку сухопутним військам, адже вони можуть знищити "все, що протистоїть піхоті".
- Перш за все, A-10 Thunderbolt надзвичайно складно збити. Його корпус здатний витримувати прямі влучання бронебійних і осколково-фугасних снарядів калібром до 23 міліметрів. Літак може маневрувати на малій висоті, базуватися на ґрунтових аеродромах, має потужне гарматне озброєння та багато вузлів зовнішньої підвіски.
- Однак ще у квітні 2023 року Юрій Ігнат радив не надто радіти можливим новинам про передачу А-10, адже вони вразливі для ЗРК противника. Він пояснив, що А-10 можуть здійснювати ефективні польоти лише тоді, коли вони прикриті іншою потужною авіацією – себто винищувачами F-16.