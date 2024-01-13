Днем раніше командувач Сухопутних військ Олександр Сирський зазначав, що А-10 зможуть надати вирішальну підтримку піхоті. Вони мають широкий спектр озброєння для знищення наземних цілей.

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Ігнат про передачу А-10

Речник Повітряних Сил Юрій Ігнат розповів, що наразі пріоритетом є F-16, на яких зараз навчаються наші пілоти. Україні потрібен багатоцільовий літак, здатний працювати по повітряних, наземних та надводних цілях. Саме F-16 виконує цілий ряд функцій.

Водночас А-10, про який говорив Сирський, виконує монофункцію – він здатен підтримувати вогнем наземні війська. А також штурмовий літак занадто дорогий в обслуговуванні.

Платформа А-10 буде занадто обтяжливою для авіації Повітряних сил, у нас просто не вистачить ресурсів для освоєння цього літака, як матеріальних, так і людських,

– говорить Ігнат.

Важливо! Наразі підтримку штурмових військ з повітря виконують Су-25 та вертольоти. Водночас в умовах домінування Росії у повітрі та має багато засобів ППО використання штурмової авіації на фронті є суттєво обмеженим.

Передумовою для успіху є завоювання переваги в повітрі – для цього потрібні літаки F-16 і зенітні ракетні комплекси середнього та великого радіуса дії.

І після цього стає можливим ефективне застосування штурмової авіації за призначенням для підтримки наземних військ, а також і бойових вертольотів, зокрема і західного зразка, які дуже хочуть отримати наші побратими з армійської авіації (мова про Apache, Black Hawk і т.д.),

– пояснив Ігнат.

Генерал-полковник Олександр Сирський хотів би бачити більше підтримки з повітря, але наразі Україна не надсилала запитів на передачу А-10. Питанням номер 1 є винищувачі F-16.

Деталі про потребу в А-10