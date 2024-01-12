За словами Сирського, Україні потрібно більше штурмової авіації. Про які конкретно літаки говорив командувач Сухопутних військ – читайте на 24 Каналі.

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Сирський розповів, які літаки потрібні ЗСУ

Я б говорив про А-10 як про варіант, якщо нам їх дадуть... Це не нова машина, але надійна, яка зарекомендувала себе в багатьох війнах і яка має широкий спектр озброєння для знищення наземних цілей, щоб допомогти піхоті,

– сказав він.

На переконання командувача, літаки А-10 зможуть надати вирішальну підтримку сухопутним військам, адже вони призначені для знищення наземних цілей, як-от танків чи артилерії. І загалом можуть знищити "все, що протистоїть піхоті".

Про яку авіацію від Заходу говорив Сирський:

дозвуковий штурмовий одномісний літак A-10 Thunderbolt;

ударні вертольоти, такі як AH-64 Apache та AH-1 Super Cobra;

багатоцільовий гелікоптер UH-60 Black Hawk (один купили для ГУР, на інші збирають чехи та словаки).

Командувач Сухопутних сил підсумував, що Україні треба більше військових літаків для ведення бойових дій, таких як американські штурмовики А-10 для підтримки піхоти, та літаки, які можуть запускати крилаті ракети великої дальності.

Що відомо про літак A-10 Thunderbolt

Його створили у 1970-х роках у США як недорогий броньований штурмовик. Вимогами до розробників були висока маневреність на малій висоті, можливість базуватися на ґрунтових аеродромах, потужне гарматне озброєння і багато вузлів зовнішньої підвіски. Спеціально для А-10 створили авіагармату – одну з найпотужніших артилерійських систем на літаках США.

Судно отримало назву на честь літака Другої світової P-47 "Тандерболт" ("Блискавка") – тому часом у назві А-10 можна побачити приписку Thunderbolt II. Серійне виробництво завершили 1984 року.

Цей літак має серйозні переваги: може злітати зі значно пошкоджених аеродромів, при цьому несучи багато зброї. А ще багато частин літака є взаємозамінними між лівим та правим боком – навіть двигун і головне шасі!

Тим не менш, А-10 довгий час вважали гидким каченям і дали йому прізвисько "бородавочник". Утім, він добре показав себе під час війни в Перській затоці. США не продавали його на експорт, літак буде на озброєнні як мінімум до 2028 року.



Штурмовик A-10 Thunderbolt II / Фото SRA Greg L. Davis, USAF

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