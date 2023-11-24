Про це розповіли організатори ініціативи Darek pro Putina (Подарунок для Путіна – 24 Канал) у соцмережі X, раніше відомій як твітер. Тепер зібрані кошти спрямують на купівлю гелікоптера для української армії, передає 24 Канал.
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Чехи й словаки зібрали на Black Hawk для України
Організатори ініціативи Dárek pro Putina 16 листопада оголосили про початок кампанії збору коштів, спрямованої на закупівлю універсального американського вертольота UH-60 Black Hawk для України. Ціль полягає в тому, щоб зібрати суму в розмірі 4 291 766 євро, яка дозволить придбати один із дефіцитних гелікоптерів Black Hawk у Європі, які наразі перебувають у приватній власності.
Зрештою протягом одного тижня чехам і словакам вдалося зібрати понад 400 тисяч євро. Однак на цій меті в ініціативі зупиняться не збираються. Організатори також подякували всім, хто долучився до збору коштів.
Що відомо про гелікоптер Black Hawk
- Sikorsky UH-60 Black Hawk був розроблений американською компанією Sikorsky Aircraft в середині 1970-х років. Заснована в США українським авіаконструктором Ігорем Сікорським на початку 20 століття, компанія має довгу історію авіаційних інновацій.
- У 1979 році UH-60 Black Hawk був офіційно прийнятий на озброєння армії США. Наразі його активно використовують як у Сполучених Штатах, так і у Європі, але у приватних цілях.
- Призначений для різноманітних цілей, гелікоптер Black Hawk в основному використовується для транспортування персоналу та різноманітних військових вантажів. Він також відіграє вирішальну роль в евакуації поранених і транспортуванні великогабаритних вантажів.
У ГУР МО вже є один гелікоптер Black Hawk
- В українській розвідці заявили, що активно використовують гелікоптер UH-60A Black Hawk. Зокрема, раніше на його придбання зібрали близько 6 мільйонів доларів США.
- Згодом у ГУР показали, як проводять тренування на цих вертольотах. У відомстві наголосили, що відпрацювали десантування бойових груп на поле бою, евакуацію, висадку з десантних тросів, а також нічні польоти.
- В розвідці також зазначили, що суттєво перевершує радянські Мі-8 та Мі-24 практично за всіма характеристиками. Водночас наголосили, що наступною метою після Black Hawk будуть літаки F-16.