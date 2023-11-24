Про це розповіли організатори ініціативи Darek pro Putina (Подарунок для Путіна – 24 Канал) у соцмережі X, раніше відомій як твітер. Тепер зібрані кошти спрямують на купівлю гелікоптера для української армії, передає 24 Канал.

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Чехи й словаки зібрали на Black Hawk для України

Організатори ініціативи Dárek pro Putina 16 листопада оголосили про початок кампанії збору коштів, спрямованої на закупівлю універсального американського вертольота UH-60 Black Hawk для України. Ціль полягає в тому, щоб зібрати суму в розмірі 4 291 766 євро, яка дозволить придбати один із дефіцитних гелікоптерів Black Hawk у Європі, які наразі перебувають у приватній власності.

Зрештою протягом одного тижня чехам і словакам вдалося зібрати понад 400 тисяч євро. Однак на цій меті в ініціативі зупиняться не збираються. Організатори також подякували всім, хто долучився до збору коштів.

Що відомо про гелікоптер Black Hawk Sikorsky UH-60 Black Hawk був розроблений американською компанією Sikorsky Aircraft в середині 1970-х років. Заснована в США українським авіаконструктором Ігорем Сікорським на початку 20 століття, компанія має довгу історію авіаційних інновацій.

У 1979 році UH-60 Black Hawk був офіційно прийнятий на озброєння армії США. Наразі його активно використовують як у Сполучених Штатах, так і у Європі, але у приватних цілях.

Призначений для різноманітних цілей, гелікоптер Black Hawk в основному використовується для транспортування персоналу та різноманітних військових вантажів. Він також відіграє вирішальну роль в евакуації поранених і транспортуванні великогабаритних вантажів.

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