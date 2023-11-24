Об этом рассказали организаторы инициативы Darek pro Putina (Подарок для Путина – 24 Канал) в соцсети X, ранее известной как твиттер. Теперь собранные средства направят на покупку вертолета для украинской армии, передает 24 Канал.

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Чехи и словаки собрали на Black Hawk для Украины

Организаторы инициативы Dárek pro Putina 16 ноября объявили о начале кампании по сбору средств, направленной на закупку универсального американского вертолета UH-60 Black Hawk для Украины. Цель состоит в том, чтобы собрать сумму в размере 4 291 766 евро, которая позволит приобрести один из дефицитных вертолетов Black Hawk в Европе, находящиеся в частной собственности.

В конце концов, в течение одной недели чехам и словакам удалось собрать более 400 тысяч евро. Однако на этой цели в инициативе остановятся не собирающиеся. Организаторы также поблагодарили всех, кто принял участие в сборе средств.

Что известно о вертолете Black Hawk Sikorsky UH-60 Black Hawk был разработан американской компанией Sikorsky Aircraft в середине 1970-х годов. Основанная в США украинским авиаконструктором Игорем Сикорским в начале 20 века компания имеет долгую историю авиационных инноваций.

В 1979 году UH-60 Black Hawk был официально принят на вооружение армии США. Пока его активно используют как в Соединенных Штатах, так и в Европе, но в частных целях.

Предназначенный для различных целей, вертолет Black Hawk в основном используется для транспортировки персонала и различных военных грузов. Он также играет решающую роль в эвакуации раненых и транспортировке крупногабаритных грузов.

В ГУР МО уже есть один вертолет Black Hawk