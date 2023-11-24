Об этом рассказали организаторы инициативы Darek pro Putina (Подарок для Путина – 24 Канал) в соцсети X, ранее известной как твиттер. Теперь собранные средства направят на покупку вертолета для украинской армии, передает 24 Канал.
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Чехи и словаки собрали на Black Hawk для Украины
Организаторы инициативы Dárek pro Putina 16 ноября объявили о начале кампании по сбору средств, направленной на закупку универсального американского вертолета UH-60 Black Hawk для Украины. Цель состоит в том, чтобы собрать сумму в размере 4 291 766 евро, которая позволит приобрести один из дефицитных вертолетов Black Hawk в Европе, находящиеся в частной собственности.
В конце концов, в течение одной недели чехам и словакам удалось собрать более 400 тысяч евро. Однако на этой цели в инициативе остановятся не собирающиеся. Организаторы также поблагодарили всех, кто принял участие в сборе средств.
Что известно о вертолете Black Hawk
- Sikorsky UH-60 Black Hawk был разработан американской компанией Sikorsky Aircraft в середине 1970-х годов. Основанная в США украинским авиаконструктором Игорем Сикорским в начале 20 века компания имеет долгую историю авиационных инноваций.
- В 1979 году UH-60 Black Hawk был официально принят на вооружение армии США. Пока его активно используют как в Соединенных Штатах, так и в Европе, но в частных целях.
- Предназначенный для различных целей, вертолет Black Hawk в основном используется для транспортировки персонала и различных военных грузов. Он также играет решающую роль в эвакуации раненых и транспортировке крупногабаритных грузов.
В ГУР МО уже есть один вертолет Black Hawk
- В украинской разведке заявили, что активно используют вертолет UH-60A Black Hawk. В частности, ранее на его приобретение было собрано около 6 миллионов долларов США.
- Впоследствии в ГУР показали, как проводят тренировки на этих вертолетах. В ведомстве отметили, что отработали десантирование боевых групп на поле боя, эвакуацию, высадку из десантных тросов, а также ночные полеты.
- В разведке также отметили, что существенно превосходит советские Ми-8 и Ми-24 практически по всем характеристикам. В то же время подчеркнули, что следующей целью после Black Hawk будут самолеты F-16.