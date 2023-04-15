В сети завирусилось видео, где журналист американского издания ABC News Ян Паннел показывает, как работает американский вертолет на вооружении в ГУР МО.

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Как вертолет работает в ГУР МО

Вертолет UH-60A Blackhawk приобрели для Главного управления разведки Минобороны приобрели за 6 миллионов долларов. Вертолет приобрели у частного предпринимателя и сейчас используют для обороны Украины.

Как работает вертолет UH-60A Blackhawk, который приобрели для ГУР: смотрите видео

А что там с авиацией для Украины

Сейчас Украина ведет переговоры с партнерами по предоставлению авиации нашей армии. Официальные представители неоднократно заявляли о желании перейти с советских платформ на американские F-16, однако Вашингтон пока не готов к этому.

Украина уже посылала запросы на истребители Нидерландам и Финляндии, однако поскольку у них американские самолеты, то необходимо согласование Вашингтона.

Пока Польша, Словакия и Германия оказывают нам помощь в виде советских Миг-29, которыми умеют управлять украинские пилоты. Такие же истребители готова предоставить и Болгария, если получит западную авиацию взамен.