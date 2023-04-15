Министр обороны Алексей Резников за последние несколько дней провел встречи с коллегами из правительств Греции, Кипра, Румынии и Испании. Среди тем разговоров были защита нашего неба, боеприпасы и, собственно, бронированный кулак.
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Какое оружие нужно Украине
Алексей Резников отметил, что для так называемого "бронированного кулака" Украине нужно вооружение как советского, так и западного образцов. Объяснение этому вполне логично – платформы советского производства со снарядами и ракетами после предоставления партнерами могут сразу отправиться на фронт. Украинские воины умеют их использовать, ведь у нас на вооружении немало техники, разработанной в советскую эпоху.
Но важны и западные современные платформы, ведь они обеспечивают качественные преимущества для наших воинов. Однако для того, чтобы они встали на вооружение, нужно время для обучения военных.
Время для нас очень важно. Ведь это сохранившиеся жизни наших защитников и защитниц, защита наших мирных городов. Делаем все, чтобы приблизить победу, – подчеркнул Резников.
Что уже есть в арсенале ВСУ
Прошлой зимой партнеры приняли важное решение и стали предоставлять Украине собственную бронетехнику. Украина получила легкие колесные танки AMX-10 от Франции, Challenger 2 от Великобритании, M1 Abrams от США, Leopard 2 от Германии и танковой коалиции и немецкие БМП Bradley.
Украинские воины прошли обучение на новых платформах. Западная бронетехника уже прибывает в Украину, что позволяет существенно усилить нашу армию.