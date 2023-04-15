Міністр оборони Олексій Резніков протягом останніх кількох днів провів зустрічі з колегами з урядів Греції, Кіпру, Румунії та Іспанії. Серед тем розмов були захист нашого неба, боєприпаси і, власне, броньований кулак.
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Яка зброя потрібна Україні
Олексій Резніков відзначив, що для так званого "броньованого кулака" Україні потрібне озброєння як радянського, так і західного зразків. Пояснення цьому цілком логічне – платформи радянського виробництва зі снарядами та ракетами до них після надання партнерами можуть зразу відправитися на фронт. Українські воїни вміють їх використовувати, адже в нас на озброєнні чимало техніки, розробленої в радянську епоху.
Та важливими є і західні сучасні платформи, адже вони забезпечують якісні переваги для наших воїнів. Однак для того, щоб вони стали на озброєння, потрібен час для навчання військових.
Час для нас дуже важливий. Адже це збережені життя наших захисників і захисниць, захист наших мирних міст. Робимо усе, щоб наблизити перемогу, – підкреслив Резніков.
Що уже є в арсеналі ЗСУ
Минулої зими партнери ухвалили важливе рішення та почали надавати Україні власну бронетехніку. Україна отримала легкі колісні танки AMX-10 від Франції, Challenger 2 від Великої Британії, M1 Abrams від США, Leopard 2 від Німеччини і "танкової коаліції" та німецькі БМП Bradley.
Українські воїни пройшли навчання на нових платформах. Західна бронетехніка вже прибуває до України, що дозволяє суттєво посилити нашу армію.