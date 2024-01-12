По словам Сырского, Украине нужно больше штурмовой авиации. О каких конкретно самолетах говорил командующий Сухопутными войсками – читайте на 24 Канале.

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Сырский рассказал, какие самолеты нужны ВСУ

Я бы говорил об А-10 как варианте, если нам их дадут... Это не новая машина, но надежная, зарекомендовавшая себя во многих войнах и имеющая широкий спектр вооружений для уничтожения наземных целей, чтобы помочь пехоте,

– сказал он.

По убеждению командующего, самолеты А-10 смогут оказать решающую поддержку сухопутным войскам, ведь они предназначены для уничтожения наземных целей, таких как танки или артиллерия. И вообще могут уничтожить "все, что противостоит пехоте".

О какой авиации от Запада говорил Сырский:

дозвуковой штурмовой одноместный самолет A-10 Thunderbolt;

ударные вертолеты, такие как AH-64 Apache и AH-1 Super Cobra;

многоцелевой вертолет UH-60 Black Hawk (один купили для ГУР, на другие собирают чехи и словаки).

Командующий Сухопутными силами подытожил, что Украине нужно больше военных самолетов для ведения боевых действий, таких как американские штурмовики А-10 для поддержки пехоты, и самолеты, которые могут запускать крылатые ракеты большой дальности.

Что известно о самолете A-10 Thunderbolt

Его создали в 1970-х годах в США как недорогой бронированный штурмовик. Требованиями к разработчикам были высокая маневренность на малой высоте, возможность базироваться на грунтовых аэродромах, мощное пушечное вооружение и много узлов наружной подвески. Специально для А-10 создали авиапушку – одну из самых мощных артиллерийских систем на самолетах США.

Судно получило название в честь самолета Второй мировой P-47 "Тандерболт" ("Молния") – поэтому иногда в названии А-10 можно увидеть приписку Thunderbolt II. Серийное производство было завершено в 1984 году.

Этот самолет имеет серьезные преимущества: может взлетать со значительно поврежденных аэродромов, при этом унося много оружия. А еще многие части самолета взаимозаменяемы между левым и правым боком – даже двигатель и главное шасси!

Тем не менее, А-10 долгое время считали гадким утенком и дали ему прозвище "бородавочник". Впрочем, он хорошо показал себя во время войны в Персидском заливе. США не продавали его на экспорт, самолет будет на вооружении как минимум до 2028 года.



Штурмовик A-10 Thunderbolt II / Фото SRA Greg L. Davis, USAF

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