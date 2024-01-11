Сырский – командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины – заметил, что ситуация на Востоке остается сложной. Оккупанты по состоянию на 11 января продолжают наступательные действия на Бахмутском, Лиманском и Купянском направлениях.

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Что происходит на фронте

Сырский сообщил, что оккупанты пытаются вытеснить украинских воинов из Купянского леса. Также захватчики пытаются захватить Синьковку, чтобы заблокировать Купянск. Воины ВСУ наносят оккупантам колоссальные потери. В то же время, россияне пытаются нарастить затраты на расходы человеческого ресурса. Оккупантам абсолютно безразлично своих людей.

Между тем, на Лиманском направлении оккупанты проводят активные наступательные действия, чтобы оттеснить украинских героев за реку Черный Жеребец. Оккупанты не прекращают обстрелов из артиллерии. Также враг перемещает с территории России дополнительные штурмовые роты, а также проводит подготовку новых штурмовых отрядов в базовых лагерях.

Наблюдается подготовка к возобновлению наступательных действий врага на Северском направлении. Для этого враг перемещает подразделения "шторм" и формирует штурмовых рот,

– говорится в сообщении.

Также одним из направлений усердия основных усилий врага остается Серебрянское лесничество. Там враг безуспешно атакует позиции ВСУ.

Тем временем в районе Бахмута оккупанты пытаются выйти на рубеж канала Северский Донец – Донбасс. Оккупанты проводят штурмовые действия в направлении населенного пункта Богдановка. Также враг пытается создать благоприятные условия, чтобы наступать на Часов Яр, а также восстановить утраченное положение в районах восточнее Клещиевки и Курдюмовки.

Украинские герои по всем направлениям фронта крепко удерживают оборонительные рубежи. Врагу наносят колоссальные потери. По состоянию на 11 января Генштаб ВСУ сообщил, что ликвидировать удалось уже 367 620 оккупантов.