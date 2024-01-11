За прошедшие сутки произошло 73 боевых столкновений на фронте. В целом противник нанес 4 ракетных и 48 авиационных ударов, совершил 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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Какая ситуация на Востоке Украины

На Купянском направлении украинские защитники отразили 5 атак врага в районе Синьковки Харьковской области.

Силы обороны отразили атаки врага у Синьковки: смотрите на карте

На Лиманском направлении наши защитники отразили 6 атак оккупантов восточнее Тернов и Веселого Донецкой области.

Россияне атаковали возле Тернов: смотрите на карте

На Бахмутском направлении наши воины отбили атаку противника у Клещиевки Донецкой области.

Враг пытался штурмовать позиции у Клещиевки: смотрите на карте

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отразили 9 атак врага в районах Новобахмутовки, Авдеевки, Северного и еще 15 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.

Россияне стремятся окружить Авдеевку: смотрите на карте

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отражены 16 атак.

ВСУ сдерживают противника возле Марьинки: смотрите на карте

На Шахтерском направлении противник наступательных или штурмовых действий не вел.

Что происходит на Юге

На Запорожском направлении украинские защитники отразили 5 вражеских атак возле Работино и западнее Вербового Запорожской области.

Украинцы отразили атаки россиян возле Работиного: смотрите на карте

На Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают меры по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, оккупанты не оставляют попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник осуществил 11 безуспешных штурмовых действий.

В то же время украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Как изменился фронт по другим направлениям

На Волынском и Полесском направлениям Оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Какие потери нанесли Силы обороны врагу в технике

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункта управления, 2 складам боеприпасов и станции радиоэлектронной борьбы противника.