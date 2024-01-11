За прошедшие сутки произошло 73 боевых столкновений на фронте. В целом противник нанес 4 ракетных и 48 авиационных ударов, совершил 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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Какие потери нанесли Силы обороны врагу в технике

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункта управления, 2 складам боеприпасов и станции радиоэлектронной борьбы противника.