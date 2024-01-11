Карта боевых действий по состоянию на 11 января / Коллаж 24 Канала
Украинские военные уже 687 сутки героически обороняют наше государство от врага, выгоняя его с оккупированных территорий. В то же время, россияне не прекращают свои активные действия, в частности, ведут активные штурмы на Авдеевском и Марьинском направлениях.
За прошедшие сутки произошло 73 боевых столкновений на фронте. В целом противник нанес 4 ракетных и 48 авиационных ударов, совершил 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Силы обороны отразили атаки врага у Синьковки: смотрите на карте
Россияне атаковали возле Тернов: смотрите на карте
Враг пытался штурмовать позиции у Клещиевки: смотрите на карте
Россияне стремятся окружить Авдеевку: смотрите на карте
ВСУ сдерживают противника возле Марьинки: смотрите на карте
Что происходит на Юге
Украинцы отразили атаки россиян возле Работиного: смотрите на карте
Как изменился фронт по другим направлениям
Какие потери нанесли Силы обороны врагу в технике
В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.
Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункта управления, 2 складам боеприпасов и станции радиоэлектронной борьбы противника.