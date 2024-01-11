С 24 февраля 2022 года на войне в Украине погибли 367 620 вражеских военных. Однако потери могут быть больше, ведь сосчитать их из-за интенсивных боевых действий – трудно.

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Какие потери врага на войне в Украине

танков – 6050 (+12);

боевых бронированных машин – 11 238 (+22);

артиллерийских систем – 8699 (+15);

РСЗО – 957 (+1);

средства ПВО – 641 (+2);

самолетов – 329 (+0);

вертолетов – 324 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6834 (+0);

крылатые ракеты – 1806 (+1);

корабли/катера – 23 (+0);

подлодки – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 11 596 (+21);

специальная техника – 1337 (+1).



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