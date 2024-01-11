С 24 февраля 2022 года на войне в Украине погибли 367 620 вражеских военных. Однако потери могут быть больше, ведь сосчитать их из-за интенсивных боевых действий – трудно.
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Какие потери врага на войне в Украине
- танков – 6050 (+12);
- боевых бронированных машин – 11 238 (+22);
- артиллерийских систем – 8699 (+15);
- РСЗО – 957 (+1);
- средства ПВО – 641 (+2);
- самолетов – 329 (+0);
- вертолетов – 324 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6834 (+0);
- крылатые ракеты – 1806 (+1);
- корабли/катера – 23 (+0);
- подлодки – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 11 596 (+21);
- специальная техника – 1337 (+1).
Потери врага 11 января 2024 года
Почему Россия не отказывается от захвата Авдеевки
- Израильский военный обозреватель Давид Шарп рассказал, что Авдеевское направление фронта отличается от других. В частности, тем, что Авдеевка близка к линии фронта с 2014 года.
- Россия бросила на город много сил и средств в октябре 2023 года. С тех пор терпит там потери, однако не отказывается от идеи захватить город. Вероятно, Кремль приказал захватить Авдеевку до выборов президента в марте 2024 года.
- ВСУ содержат там оккупантов для перемалывания максимального количества вражеских сил. В этом смысле ситуация напоминает ту, что была в Бахмуте, поэтому может так же завершиться – уходом украинских сил.
- Валерий Залужный уверял, что Вооруженные Силы Украины будут удерживать город ровно столько, сколько будет сил. Если же их не хватит, то командование сохранит людей, а город потом отвоюет.