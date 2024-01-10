Израильский военный обозреватель Давид Шарп очертил 24 Каналу ситуацию возле Авдеевки. По его словам, это направление фронта отличается от всех остальных.

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Как известно, Авдеевка близка к линии фронта с 2014 года. Очередное обострение началось 10 октября 2023-го – враг бросил огромное количество сил и средств, чтобы захватить город.

С тех пор ситуация кардинально не изменилась. Оккупанты фактически там, где и были, но их ряды существенно поредели.

Важно понимать, что россияне хоть и израсходовали немало резервов, понесли тяжелые потери, но отказаться от захвата Авдеевки – это какой-то нонсенс для них,

– подчеркнул Шарп.

Активизация россиян на Авдеевском направлении может иметь политическую подоплеку. Скорее всего, Кремль приказал захватить город до президентских выборов в марте.

Украинские силы рано или поздно покинут Авдеевку

От прифронтового города уже мало что осталось, но его удерживают для перемалывания максимального количества вражеских сил. В этом смысле ситуация напоминает ту, что была в Бахмуте, поэтому может так же завершиться – отходом украинских сил.

Я думаю, россияне еще не раз попробуют. И здесь у украинцев почти не осталось зазора на ошибку, права на отступление, чтобы ситуация сохранялась в приемлемом виде,

– отметил Шарп.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Авдеевку будут защищать пока станет сил. Если их не хватит – будут беречь людей, а город потом отвоюют.

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