Израильский военный обозреватель Давид Шарп очертил 24 Каналу ситуацию возле Авдеевки. По его словам, это направление фронта отличается от всех остальных.
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Как известно, Авдеевка близка к линии фронта с 2014 года. Очередное обострение началось 10 октября 2023-го – враг бросил огромное количество сил и средств, чтобы захватить город.
С тех пор ситуация кардинально не изменилась. Оккупанты фактически там, где и были, но их ряды существенно поредели.
Важно понимать, что россияне хоть и израсходовали немало резервов, понесли тяжелые потери, но отказаться от захвата Авдеевки – это какой-то нонсенс для них,
– подчеркнул Шарп.
Украинские силы рано или поздно покинут Авдеевку
От прифронтового города уже мало что осталось, но его удерживают для перемалывания максимального количества вражеских сил. В этом смысле ситуация напоминает ту, что была в Бахмуте, поэтому может так же завершиться – отходом украинских сил.
Я думаю, россияне еще не раз попробуют. И здесь у украинцев почти не осталось зазора на ошибку, права на отступление, чтобы ситуация сохранялась в приемлемом виде,
– отметил Шарп.
Ситуация возле Авдеевки: последние новости
- На прошлой неделе россияне активно действовали в районе Степного и Веселого. Они имели незначительные успехи возле Водяного и Песков на южном фланге Авдеевки.
- На Авдеевском направлении заметили новые вражеские подразделения – "Шторм V". Как выяснилось, их сформировали из бывших вагнеровцев. Преимущественно это обученные военные.
- Надо сказать, что оккупанты теряют под Авдеевкой не только личный состав, но и технику. Через 10 недель штурмов были уничтожены или брошены 143 танка.