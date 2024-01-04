Глава Авдеевской ГВА Виталий Барабаш рассказал 24 Каналу о ситуации возле прифронтового города. По его словам, на Авдеевском направлении очередное обострение.

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"Несколько дней было поменьше штурмовых действий. Но сегодня утром снова очередное обострение на нашем направлении – побежали они штурмовать почти по всей линии обороны вокруг нашего города", – отметил Барабаш.

Главная задача врага остается неизменной – взять город через окружение. Однако украинские военные держат линию обороны, отражая все атаки противника и нанося ему колоссальные потери.

Если раньше "точкой самоуничтожения" россиян был террикон возле Авдеевки, то теперь это Степное и коксохимический завод.

В Авдеевке до сих пор остаются гражданские, ежедневно страдающие от российских обстрелов. В частности, в результате ракетной атаки 3 января погиб 51-летний мужчина, а 50-летняя женщина получила ранения.

Возле Авдеевки заметили новые вражеские подразделения

Кроме "Шторм Z", на Авдеевском направлении работают также новые подразделения "Шторм V". В большинстве своем к ним относятся обученные бойцы.

Не просто какие-то зеки идут – и такие есть. Но есть очень обученные, профессиональные,

– заметил Барабаш.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сообщил, что к подразделениям "Шторм V" в основном относятся бывшие боевики ЧВК "Вагнера".

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