Голова Авдіївської ГВА Віталій Барабаш розповів 24 Каналу про ситуацію біля прифронтового міста. За його словами, на Авдіївському напрямку чергове загострення.

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"Декілька днів було трохи менше штурмових дій. Але сьогодні зранку знову чергове загострення на нашому напрямку – побігли вони штурмувати майже по всій лінії оборони навколо нашого міста", – зазначив Барабаш.

Головне завдання ворога залишається незмінним – взяти місто через оточення. Однак українські військові тримають лінію оборони, відбиваючи всі атаки противника й завдаючи йому колосальних втрат.

Якщо раніше "точкою самознищення" росіян був терикон біля Авдіївки, то тепер це Степове та коксохімічний завод.

В Авдіївці досі залишаються цивільні, які щоденно потерпають від російських обстрілів. Зокрема, унаслідок ракетної атаки 3 січня загинув 51-річний чоловік, а 50-річна жінка зазнала поранень.

Біля Авдіївки помітили нові ворожі підрозділи

Крім "Шторм Z", на Авдіївському напрямку працюють також нові підрозділи "Шторм V". Здебільшого до них належать навчені бійці.

Не просто якісь зеки йдуть – і такі є. Але є дуже навчені, професійні,

– зауважив Барабаш.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко повідомив, що до підрозділів "Шторм V" переважно належать колишні бойовики ПВК "Вагнера".

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