Екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий розповів 24 Каналу, що відбувається на Авдіївському напрямку. За його словами, у найближчі місяці для України там дуже непогані перспективи.

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Натепер основним районом оборони в Авдіївці є коксохімічний завод – це фактично така сама природна фортеця, як "Азовсталь". Там потужні бетонні перекриття й багато поверхів під землею.

Звідти захисники "полюють" на окупантів, які постійно намагаються облаштуватись у промзоні.

Там фактично відбувається "Бахмут 2.0" приблизно з таким самим співвідношенням втрат між нашою стороною і тою стороною,

– зазначив Дикий.

У перших хвилях ворожого штурму йдуть роти "Штурм-Z", а за ними регулярні російські частини. Усі вони зазнають колосальних втрат.

Авдіївку важливо утримувати якнайдовше

У затяжній війні ключовим мірилом успіху є завдані втрати противнику. Україна в цьому сенсі виграє.

Не так навіть важливо, чи ми назавжди утримаємо Авдіївку, але нам наразі дуже вигідно подовше її тримати, поки там відбувається перемелювання їхньої живої сили в індустріальних масштабах,

– наголосив Дикий.

Головне – утримати трасу через Орлівку. Тоді там можна сидіти місяцями, перемелюючи ворога. Натепер дорогу прострілюють, але захисники можуть нею користуватись.

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