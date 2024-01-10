Ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп окреслив 24 Каналу ситуацію біля Авдіївки. За його словами, цей напрямок фронту відрізняється від усіх інших.

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Як відомо, Авдіївка наближена до лінії фронту з 2014 року. Чергове загострення почалось 10 жовтня 2023-го – ворог кинув величезну кількість сил і засобів, щоб захопити місто.

Відтоді ситуація кардинально не змінилась. Окупанти фактично там, де й були, але їхні лави суттєво проріділи.

Важливо розуміти, що росіяни хоч і витратили немало резервів, зазнали важких втрат, але відмовитись від захоплення Авдіївки – це якийсь нонсенс для них,

– наголосив Шарп.

Активізація росіян на Авдіївському напрямку може мати політичне підґрунтя. Найімовірніше, Кремль дав наказ захопити місто до президентських виборів у березні.

Українські сили рано чи пізно залишать Авдіївку

Від прифронтового міста вже мало що лишилось, але її утримують для перемелювання максимальної кількості ворожих сил. У цьому сенсі ситуація нагадує ту, що була в Бахмуті, тому може так само завершитись – відходом українських сил.

Я думаю, росіяни ще не раз спробують. І тут в українців майже не лишилось прозору на помилку, права на відступ, щоб водночас ситуація зберігалась у прийнятному вигляді,

– зазначив Шарп.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Авдіївку оборонятимуть доки стане сил. Якщо їх забракне – зберігатимуть людей, а місто потім відвоюють.

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