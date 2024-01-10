Ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп окреслив 24 Каналу ситуацію біля Авдіївки. За його словами, цей напрямок фронту відрізняється від усіх інших.
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Як відомо, Авдіївка наближена до лінії фронту з 2014 року. Чергове загострення почалось 10 жовтня 2023-го – ворог кинув величезну кількість сил і засобів, щоб захопити місто.
Відтоді ситуація кардинально не змінилась. Окупанти фактично там, де й були, але їхні лави суттєво проріділи.
Важливо розуміти, що росіяни хоч і витратили немало резервів, зазнали важких втрат, але відмовитись від захоплення Авдіївки – це якийсь нонсенс для них,
– наголосив Шарп.
Українські сили рано чи пізно залишать Авдіївку
Від прифронтового міста вже мало що лишилось, але її утримують для перемелювання максимальної кількості ворожих сил. У цьому сенсі ситуація нагадує ту, що була в Бахмуті, тому може так само завершитись – відходом українських сил.
Я думаю, росіяни ще не раз спробують. І тут в українців майже не лишилось прозору на помилку, права на відступ, щоб водночас ситуація зберігалась у прийнятному вигляді,
– зазначив Шарп.
Ситуація біля Авдіївки: останні новини
- Упродовж минулого тижня росіяни активно діяли в районі Степового й Веселого. Вони мали незначні успіхи біля Водяного й Пісків на південному фланзі Авдіївки.
- На Авдіївському напрямку помітили нові ворожі підрозділи – "Шторм V". Як з'ясувалось, їх сформували з колишніх вагнерівців. Переважно це навчені військові.
- Треба сказати, що окупанти втрачають під Авдіївкою не лише особовий склад, а й техніку. За 10 тижнів штурмів було знищено або покинуто 143 танки.