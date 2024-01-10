Стоит отметить, что в прошлом Вооруженные Силы занимали 15-е место среди оборонных сил всех государств. Однако по поводу методов образования рейтинга могут возникать определенные споры.

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Рейтинг военной мощи

Global Firepower опубликовали обновленный рейтинг армий мира на 2024 год. В нем Украина, учитывая прошлогодний рейтинг, опустилась на три позиции. Теперь ВСУ занимают 18 место против 15-го в прошлом году. По версии составителей рейтинга, Россия в очередной раз остается "второй армией мира".

В этом году Украину обогнали Израиль, Австралия и Иран. Сразу за ВСУ размещаются Вооруженные Силы Германии. Лидерство в мире уже долгое время сохраняют военные Соединенных Штатов Америки.

Рейтинг армий мира за 2024 год / Global Firepower

Украину недооценивают

Следует отметить, что рейтинг формируется по многим критериям. Например, одним из основных является численность государства и его армии. Здесь Global Firepower оценили численность ВСУ в 250 тысяч человек – за год полномасштабной войны, по оценкам экспертов, армия выросла всего на 50 тысяч.

Стоит отметить! Даже в прошлогоднем рейтинге данные были устаревшие и сильно преуменьшенные. Еще в июле 2022 года тогдашний министр обороны Алексей Резников отмечал, что в Силах обороны Украины служит более миллиона граждан. Из них 700 тысяч – это мобилизованные.

Также стоит учесть то, что часть армий стран, занявших в рейтинге место выше ВСУ, долгое время не участвовали в активных боевых действиях или не воевали вообще. Их фактическое место в рейтинге опирается только на количество и качество имеющейся техники. В то же время самое номинальное число является решающим фактором.

К примеру, составители топа отмечают, что Россия имеет на вооружении 14 777 танков. В прошлом году это число достигало 12 566. То есть, по прогнозам аналитиков, за год войны оккупанты не только не потеряли бронированную технику, но и смогли создать более 2 тысяч танков к прошлогоднему количеству.

Количество танков в Украине оценивают в 1 777 – в прошлом году было 1 890. Таким образом, опираясь на ежедневные отчеты потерь российской армии от Генштаба, утверждение о таком наращивании мощностей Москвы может быть поспешным.

Потери России в войне

Генштаб в ежедневном отчете за 10 января 2024 года сообщил, что за сутки россияне потеряли 800 единиц личного состава, 2 танка, 13 бронированных машин, 12 артсистем, 2 РСЗО, 1 ПВО и 3 единицы специальной техники.

Таким образом, по подсчетам украинской стороны, потери россиян за все время составляют: