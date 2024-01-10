Стоит отметить, что в прошлом Вооруженные Силы занимали 15-е место среди оборонных сил всех государств. Однако по поводу методов образования рейтинга могут возникать определенные споры.
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Рейтинг военной мощи
Global Firepower опубликовали обновленный рейтинг армий мира на 2024 год. В нем Украина, учитывая прошлогодний рейтинг, опустилась на три позиции. Теперь ВСУ занимают 18 место против 15-го в прошлом году. По версии составителей рейтинга, Россия в очередной раз остается "второй армией мира".
В этом году Украину обогнали Израиль, Австралия и Иран. Сразу за ВСУ размещаются Вооруженные Силы Германии. Лидерство в мире уже долгое время сохраняют военные Соединенных Штатов Америки.
Рейтинг армий мира за 2024 год / Global Firepower
Украину недооценивают
Следует отметить, что рейтинг формируется по многим критериям. Например, одним из основных является численность государства и его армии. Здесь Global Firepower оценили численность ВСУ в 250 тысяч человек – за год полномасштабной войны, по оценкам экспертов, армия выросла всего на 50 тысяч.
Также стоит учесть то, что часть армий стран, занявших в рейтинге место выше ВСУ, долгое время не участвовали в активных боевых действиях или не воевали вообще. Их фактическое место в рейтинге опирается только на количество и качество имеющейся техники. В то же время самое номинальное число является решающим фактором.
К примеру, составители топа отмечают, что Россия имеет на вооружении 14 777 танков. В прошлом году это число достигало 12 566. То есть, по прогнозам аналитиков, за год войны оккупанты не только не потеряли бронированную технику, но и смогли создать более 2 тысяч танков к прошлогоднему количеству.
Количество танков в Украине оценивают в 1 777 – в прошлом году было 1 890. Таким образом, опираясь на ежедневные отчеты потерь российской армии от Генштаба, утверждение о таком наращивании мощностей Москвы может быть поспешным.
Потери России в войне
Генштаб в ежедневном отчете за 10 января 2024 года сообщил, что за сутки россияне потеряли 800 единиц личного состава, 2 танка, 13 бронированных машин, 12 артсистем, 2 РСЗО, 1 ПВО и 3 единицы специальной техники.
Таким образом, по подсчетам украинской стороны, потери россиян за все время составляют:
- личного состава – около 366 790,
- танков – 6 038,
- боевых бронированных машин – 11 216,
- артиллерийских систем – 8 684,
- РСЗО – 956,
- средств ПВО – 639,
- самолетов – 329,
- вертолетов – 324,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6 834,
- крылатых ракет – 1 805,
- кораблей /катеров – 23,
- подводных лодок – 1.