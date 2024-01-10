Варто зазначити, що минулоріч Збройні Сили займали 15 місце серед оборонних сил всіх країн. Однак щодо методів утворення рейтингу можуть виникати певні суперечки.

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Рейтинг військової потужності

Global Firepower опублікували оновлений рейтинг армій світу на 2024 рік. У ньому Україна з огляду на минулорічний рейтинг опустилася на три позиції. Тепер ЗСУ займають 18 місце проти 15-го торік. За версією упорядників рейтингу Росія вкотре лишається "другою армією світу".

Цього року Україну обігнали Ізраїль, Австралія та Іран. Одразу за ЗСУ розміщуються Збройні Сили Німеччини. Лідерство у світі вже довгий час зберігають військові Сполучених Штатів Америки.

Рейтинг армій світу за 2024 рік / Global Firepower

Україну недооцінюють

Варто зазначити, що рейтинг формується за багатьма критеріями. Наприклад, одним з основних є чисельність держави та її армії. Тут Global Firepower оцінили чисельність ЗСУ у 250 тисяч осіб – тобто за рік повномасштабної війни, за оцінками експертів, армія зросла всього на 50 тисяч.

Варто зазначити! Навіть у минулорічному рейтингу ці данні були застарілі та сильно применшені. Ще липні 2022 року озвучив тодішній міністр оборони Олексій Резніков зазначав, що в Силах оборони України служить понад мільйон громадян. З них 700 тисяч – це мобілізовані.

Також варто врахувати те, що частина армій країн, які посіли у рейтингу місце, вище за ЗСУ, довгий час не брали участь в активних бойових діях – або не воювали взагалі. Їхня фактичне місце в рейтингу опирається лише на кількість та якість наявної техніки. Водночас саме номінальне число є вирішальним фактором.

Наприклад, укладачі топу зазначають, що Росія має на озброєнні 14 777 танків. Минулоріч це число сягало 12 566. Тобто, за прогнозами аналітиків, за рік війни окупанти не тільки не втратили броньовану техніку, а й змогли виробити більше як 2 тисячі танків понад минулорічної кількості.

Кількість танків в Україні же оцінюють у 1777 – торік було 1890. Таким чином опираючись на щоденні звіти втрат російської армії від Генштабу, твердження про таке нарощення потужностей Москви може бути поспішним.

Втрати Росії у війні

Генштаб у щоденному звіті за 10 січня 2024 року повідомив, що за добу росіяни втратили 800 одиниць особового складу, 2 танки, 13 броньованих машин, 12 артсистем, 2 РСЗВ, 1 ППО та 3 одиниці спеціальної техніки.

Таким чином за підрахунками української сторони втрати росіян за весь час становлять: