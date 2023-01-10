Чому Україну досі дещо недооцінюють у військовому плані, 24 Канал аналізував у своєму матеріалі. Усі дані ми взяли з аналізу Global Firepower та офіційних джерел, як от Міноборони та Генеральний штаб ЗСУ.

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Рейтинг найсильніших армій світу

На початку 2023 року аналітики Global Firepower підготували новий рейтинг найсильніших армій світу. Якщо порівнювати з тогорічний, у топ-15 відбулися суттєві зміни, що стосуються переважно Азії та Європи, а найбільше – саме України.

США, Росія, Китай, Індія, Велика Британія, Південна Корея, Пакистан, Японія, Франція, Італія, Туреччина, Бразилія, Індонезія, Єгипет, Україна.

З ключових змін – Велика Британія увійшла в топ-5 найсильніших армій, потіснивши Японію, а Пакистан обігнав Францію й ту ж Японію. Єдиний новачок у топ-15 – Україна, яка потіснила з рейтингу Іран.

Серед суттєвих змін поза межами топ-15 помітне різке падіння рейтингу Німеччини, яка з 16 позиції опустилась на 25. Україна тепер на 6 місці в Європі, якщо враховувати до європейських армій Росію та Туреччину.

Та схоже, що навіть це не до кінця справедлива оцінка військової потужності нашої держави. Особливо, якщо враховувати критерії для формування рейтингу. Про це все розповідаємо далі.

Як Україну недооцінюють

Один із найперших критеріїв – чисельність населення держави та її армії. Тут і виникають перші запитання до тих, хто формував цей рейтинг.

Загальну чисельність регулярної армії України оцінюють у 200 тисяч осіб. Ця цифра була б дуже схожою на правду, якби за вікном був січень 2022 року. Та зараз уже 2023 рік.

Зверніть увагу! Після повномасштабного вторгнення чисельність Сил оборони України відчутно зросла. Ще влітку 2022 року Міністерство оборони називало офіційну кількість у понад 1 мільйон осіб, залучених до оборони держави в той чи інший спосіб.



До кінця року ця кількість, найімовірніше, лише зросла. Тепер глянемо на рейтинг найчисельніших армій – з приблизною кількістю в 1 мільйон Україна підніметься в рейтингу на 6 позицію замість 23, куди її зарахували.

Загалом з 53 показників, за якими аналітики визначають рейтинг Global Firepower, Україна увійшла до топ-10 лише за трьома. Це кількість самохідної артилерії, РСЗВ та запаси вугілля. Не надто справедливо щодо армії, яка вже майже рік надирає вуха "другій армії світу", чи не так?

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Військова техніка України

Розпочнемо з танків. За їхньою чисельністю, Україна розташувалася на 13 місці з 1 тисячою 890 танками. Це на 706 танків менше, ніж минулого року.

Можна здогадатися, що аналітики вважають, буцімто саме таку кількість танків могла втратити Україна за час повномасштабної війни проти Росії. Правдоподібно? Не виключено, що десь так і може бути. Адже з танками партнери нам практично не допомагали – лише з радянськими зразками.

Та глянемо, що там в іншого учасника цієї війни – Росії. Вона в цьому рейтингу досі на першому місці з танковими військами чисельністю 12 тисяч 566 одиниць. Це на 146 одиниць більше, ніж на початку 2022 року.

При цьому, за даними Генштабу ЗСУ, з 24 лютого 2022 року Росія втратила в Україні 3 тисячі 80 танків. Та як стверджують аналітики Global Firepower, за цей самий час вона змогла створити ще більше нових.

А це правдоподібно? Навряд. Як ми знаємо, деяким зразкам російських танків по 30, 40, 50, а то й більше років. Навіть математично неможливо за рік повторити те, що створювалося десятиліттями.

За чисельністю авіації Україна опинилася поза межами навіть топ-30. Мабуть, така оцінка цілком справедлива, адже серйозних літаків і гелікоптерів нам партнери досі не надали.

А ось доволі цікава ситуація з артилерією. Зокрема, і щодо оцінки Росії. Так, у новому рейтингу в неї зазначено 6 тисяч 575 самохідних артилерійських систем (на 1 більше, ніж торік) і 4 тисячі 336 буксируваних гаубиць (на 3 тисячі 235 одиниць менше, ніж торік).

Тобто, втрати російської артилерії аналітики оцінили щонайменше в 3 тисячі одиниць. Щоправда, мова передовсім про буксирувані гаубиці. Генштаб ЗСУ дає скромнішу оцінку втрат Росії: 2 тисячі 69 втрачених одиниць станом на 9 січня.

Натомість за даними аналітиків, Україна має 953 САУ (10 місце й на 114 одиниць менше, ніж торік) та 889 гаубиць (14 місце у світі й на 1 тисячу 151 одиницю менше, ніж у 2022 році).

Тут теж виникають серйозні питання, адже артилерія – це саме той тип озброєння, на який партнери робили найбільший акцент у допомозі України. Зокрема, лише за офіційними даними, нам передали:

САУ KRAB (Польща);

гаубиці M777 (США, Австралія, Канада);

гаубиці FH70 (Італія);

САУ Panzerhaubitze 2000 (Німеччина, Нідерланди);

САУ CAESAR (Франція);

САУ M109 (Норвегія);

САУ Zuzana 2 (Словаччина, Данія, Німеччина, Норвегія).

І це лише артилерія західних зразків 155 калібру – так званого стандарту НАТО. Крім них, партнери також надали багато радянської артилерії зі своїх запасів.

У кожному випадку мова про десятки одиниць. На фоні цього оцінка втрат артилерії Україною та Росією знову ж таки виглядає несправедливо.

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Порівняння потужності України та Росії

Загалом Global Firepower виділяють 8 ключових аспектів, за якими й визначають військову міць тої чи іншої держави. За сімома з них Україна поступається Росії.

Мова про людські ресурси, повітряні, наземні, військово-морські сили, національні ресурси, фінанси та логістику. В України краща ситуація лише в питанні географії.

У питаннях, наприклад, людського ресурсу, повітряних і морських сил та національних ресурсів не виникає жодних питань. Хоча, задля справедливості, варто відзначити, що чисельність армії Росії аналітиками теж відчутно недооцінена.

Global Firepower називає 830 тисяч загальною чисельністю російської армії. Хоча навіть офіційно Владімір Путін збільшив чисельність армії з 1 січня 2023 року до 1,5 мільйона осіб.

Крім того, імовірно, аналітики говорять лише про збройні сили Росії. Та сюди варто віднести й нацгвардію та найманців з різноманітних ПВК, як от "Вагнера", "Ліга", "Патріот" тощо. Вони також залучені до війни проти України.

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Питання натомість виникають до 3 інших пунктів – наземних сил, фінансів та логістики. Щодо наземних сил ми вже вище зазначали несправедливі оцінки аналітиків щодо чисельності танків та артилерії. Безсумніву, Росія тут справді має перевагу, але вона мінімальна, а не настільки величезна, як її подають. В іншому разі України вже б банально не було.

Щодо фінансів є питання до того, що аналітики порівнюють лише бюджетні спроможності двох країн. Тобто, тут абсолютно не врахована допомога Україні від партнерів, яка грає одну з ключових ролей у цій війні.

У випадку з Росією рейтинг не враховує західних санкцій. Тобто, для України не врахували один з її ключових "козирів", а для Росії закрили очі на її найбільший головний біль. Не зовсім справедливо, правда ж?

Так само й з логістикою. Безсумнівно, Україна поступається Росії за цим показником. Та справедливо зазначити, що бойові дії тривають саме на території України. Тому російська логістика тут відходить на другий план.

Що Росії дає більша кількість аеродромів, якщо на них постійно щось вибухає? Який сенс з більшої кількості портів, якщо з них жодне військове судно не може зайти в Чорне море, яке є одним з театрів бойових дій?

Вибухи на російському аеродромі "Енгельс" – дивіться відео

Тим часом на окупованих територіях України вся російська логістика перебуває під повним вогневим контролем Збройних Сил України. Тому за умов мирного часу логістика Росії справді в рази потужніша, ніж українська. Та нині не ті часи.

Замість підсумків

Безсумнівно, Україна протистоїть сьогодні одній з найсильнішій і точно найпідступнішій армії світу. Та ми вже неодноразово показали, що Росії можна й навіть потрібно давати по зубах.

Тим часом багато хто у світі, зокрема й доволі авторитетні експерти та політики, продовжують боятися Росії, "малюючи" її ще страшнішою, ніж вона є насправді.

Україна переможе в цій жорстокій війні, розв'язаній Росією – у цьому немає жодних сумнівів. Та наше завдання – усіма можливими способами підтримувати Збройні Сили України, аби зробити ціну нашої перемоги якомога меншою.

Тому віримо в Збройні Сили! Віримо в Україну!