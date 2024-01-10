Від 24 лютого 2022 року втрати так званої "другої армії світу" сягають вже 366 790 особового складу. Втім, ліквідованих окупантів може бути набагато більше, адже в умовах активних бойових дій дуже складно точно підрахувати втрати росіян.

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Актуальна статистика втрат ворога

За час повномасштабної війни Росія вже втратила:

особового складу – близько 366 790 (+800) осіб,

танків – 6 038 (+2),

бойових броньованих машин – 11 216 (+13),

артилерійських систем – 8684 (+12),

РСЗВ – 956 (+2),

засоби ППО – 639 (+1),

літаків – 329 (+0),

гелікоптерів – 324 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6 834 (+11),

крилаті ракети – 1805 (+0),

кораблі /катери – 23 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 11 575 (+23),

спеціальна техніка – 1 336 (+3).



Актуальна статистика втрат ворога на 10 січня 2024 року / Інфографіка Генштаб ЗСУ

ССО успішно ліквідували комплекс "Тірада-2"

Бійці Сил спеціальних операцій України успішно ліквідували російський комплекс орбітального подавлення супутників "Тірада-2". Як зазначили військові, цей комплекс призначений для виведення з ладу супутників зв'язку. Росіяни завершили його розробку восени 2018 року, а вже навесні 2019-го "Тідара-2" було зафіксовано на території окупованої Луганської області.

Знищити комплекс вдалося на Донецькому напрямку. Українські захисники – оператори 3-го окремого полку ССО спочатку виявили "Тіраду-2", а потім ракетний підрозділ завдав точного удару. Унаслідок успішних дій комплекс знищено вщент.