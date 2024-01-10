Від 24 лютого 2022 року втрати так званої "другої армії світу" сягають вже 366 790 особового складу. Втім, ліквідованих окупантів може бути набагато більше, адже в умовах активних бойових дій дуже складно точно підрахувати втрати росіян.
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Актуальна статистика втрат ворога
За час повномасштабної війни Росія вже втратила:
- особового складу – близько 366 790 (+800) осіб,
- танків – 6 038 (+2),
- бойових броньованих машин – 11 216 (+13),
- артилерійських систем – 8684 (+12),
- РСЗВ – 956 (+2),
- засоби ППО – 639 (+1),
- літаків – 329 (+0),
- гелікоптерів – 324 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6 834 (+11),
- крилаті ракети – 1805 (+0),
- кораблі /катери – 23 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11 575 (+23),
- спеціальна техніка – 1 336 (+3).
Актуальна статистика втрат ворога на 10 січня 2024 року / Інфографіка Генштаб ЗСУ
ССО успішно ліквідували комплекс "Тірада-2"
Бійці Сил спеціальних операцій України успішно ліквідували російський комплекс орбітального подавлення супутників "Тірада-2". Як зазначили військові, цей комплекс призначений для виведення з ладу супутників зв'язку. Росіяни завершили його розробку восени 2018 року, а вже навесні 2019-го "Тідара-2" було зафіксовано на території окупованої Луганської області.
Знищити комплекс вдалося на Донецькому напрямку. Українські захисники – оператори 3-го окремого полку ССО спочатку виявили "Тіраду-2", а потім ракетний підрозділ завдав точного удару. Унаслідок успішних дій комплекс знищено вщент.