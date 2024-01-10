С 24 февраля 2022 года потери так называемой "второй армии мира" достигают уже 366 790 личного состава. Впрочем, ликвидированных оккупантов может быть гораздо больше, ведь в условиях активных боевых действий очень сложно точно подсчитать потери россиян.

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Актуальная статистика потерь врага

За время полномасштабной войны Россия уже потеряла:

личного состава – около 366 790 (+800) человек,

танков – 6 038 (+2),

боевых бронированных машин – 11 216 (+13),

артиллерийских систем – 8 684 (+12),

РСЗО – 956 (+2),

средства ПВО – 639 (+1),

самолетов – 329 (+0),

вертолетов – 324 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6 834 (+11),

крылатые ракеты – 1 805 (+0),

корабли /катера – 23 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 11 575 (+23),

специальная техника – 1 336 (+3).



Актуальная статистика потерь врага на 10 января 2024 года / Инфографика Генштаб ВСУ

ССО успешно ликвидировали комплекс "Тирада-2"

Бойцы Сил специальных операций Украины успешно ликвидировали российский комплекс орбитального подавления спутников "Тирада-2" Как отметили военные, этот комплекс предназначен для выведения из строя спутников связи. Россияне завершили его разработку осенью 2018 года, а уже весной 2019-го "Тидара-2" была зафиксирована на территории оккупированной Луганской области.

Уничтожить комплекс удалось в Донецком направлении. Украинские защитники – операторы 3-го отдельного полка ССО сначала обнаружили "Тираду-2", а затем ракетное подразделение нанесло точный удар. В результате успешных действий комплекс уничтожен до основания.