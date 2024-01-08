В понедельник, 8 января, стало известно, что во время спецоперации на Донецком направлении операторы 3-го отдельного полка ССО обнаружили и уничтожили российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Тирада-2".
Смотрите также Россия может во второй раз потерять флот, – капитан Армии обороны Израиля объяснил, почему это важно
Точный удар по "Тираде-2"
Этот комплекс был разработан для нейтрализации спутниковой связи. Его активность была зафиксирована на оккупированных территориях с 2019 года.
С помощью разведданных украинские военные установили точные координаты комплекса. Огневое поражение было нанесено ракетным подразделением Сил обороны, что привело к полному уничтожению системы.
Определив координаты враждебной цели, операторы ССО навели на нее огонь ракетного подразделения Сил обороны. В результате точного огневого поражения комплекс РЭБ уничтожен полностью,
– говорится в сообщении.
В то же время Силы специальных операций опубликовали видео, на котором видна ликвидация этого комплекса врага.
ССО отработали по комплексу "Тирада-2": смотрите видео
Смотрите также Оккупанты пытаются тщательно скрыть поражение аэродрома в Саках, – ВСУ
Безумные потери оккупантов
- В Генштабе отмечали утром 8 января, что за прошедшие сутки авиация нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава оккупантов.
- В то же время подразделения ракетных войск поразили пункт управления, 2 склада боеприпасов и 2 артиллерийских средства противника.
- Также во время успешной операции в Белгородской области 6 января украинские военные уничтожили два зенитно-ракетных комплекса "Панцирь-С1".
- "Это вообще новое веяние в современной войне – когда дорогостоящие системы оказываются под ударами недорогих, но многочисленных и доступных боеприпасов. Даже если удается отбиться от них, то дорогой ценой", – прокомментировал военный обозреватель Давид Шарп.
- Самое главное, нашим защитникам удалось ликвидировать 440 захватчиков за прошедшие сутки. Всего с начала широкомасштабной войны – 365 179 солдат России.