Российские оккупанты сделали ставку на попытку обострить ситуацию в Харьковской и Донецкой области. Однако врагу не удалось добиться никакого успеха.

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Во время провальных наступательных операций "пакетизировались" тысячи оккупантов. Кроме того, враг понес колоссальные потери в бронетехнике. Пока Россия – так же далеко от захвата Авдеевки и Купянска, как была и в октябре 2023 года до своих наступательных конвульсий.

Масштабные волны атак со стороны России, кажется, сейчас преодолены, зимнее наступление Кремля сорвано,

– говорится в сообщении.

Теперь стране-террористке придется взимать резервы.

Кроме того, в Bild заявили, что Украина "умно и в соответствии с ситуацией приспособилась к защите от нападений России".

Сколько оккупантов могут ликвидировать в 2024 году

Британская разведка озвучила свои прогнозы по потерям России на протяжении 2024 года. Там заявили, что страна-террористка потеряет ранеными и ликвидированными до 500 тысяч окупантов. Между тем, в Украине с этой цифрой не соглашаются.

Алексей Гетьман – военный эксперт и ветеран российско-украинской войны – считает, что Россия может потерять до 1,5 миллионов человек. Конечно, говорится о погибших и раненых.

Генштаб ВСУ сообщил, что по состоянию на 9 января "пакетизирован" удалось уже 365 990 оккупантов.