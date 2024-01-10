19:45, 9 января

Корреспондент The Wall Street Journal Ярослав Трофимов написал для издания WP колонку на основе своей книги о российско-украинской войне. В ней говорится, что Украина могла изменить ход истории, если бы Запад предоставил оружие вовремя.

Или если бы поддержал дерзкий план Залужного в 2022 году наступать в Запорожской области и двигаться к Азовскому морю, чтобы отрезать Крым.

Но США боялись ядерного оружия Путина и решили, что безопаснее будет освободить Херсон и оккупированную территорию Харьковской области.

За это время россияне укрепили свои позиции и стянули больше людей. А Путин втянул Украину во внутреннюю политику США.

