По состоянию на вторник, 9 января, продолжаются 685 сутки с начала полномасштабной российско-украинской войны. О главном за этот день читайте в материале 24 Канала.
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"Атеш" проник в главный центр предупреждения о ракетном нападении в Московской области
В "Атеше" рассказали, что их агент длительное время работал в главном центре, предупреждающем о запуске ракет, в Московской области. Получившуюся информацию о состоянии радиоузлов по всей России передали Силам обороны Украины. Украинские защитники использованы разведданными для того, чтобы обойти российскую ПВО и нанести удары по военным объектам врага
Россияне обстреляли Харьковщину
Поздно вечером 9 января оккупанты нанесли удары, предварительно - с ЗРК С-300 с территории Белгорода.
Пока информации о пострадавших нет.
В Южной бухте Севастополя пришвартовали подлодку "Алроса"
Об этом сообщили очевидцы, таким образом "засветив" координаты корабля для Сил обороны.
В Сумской ОВА показали красивые кадры уничтожения "Шахеда"
Работа нашей ПВО хороша, как ни крути.
У Минобороны остался один контракт с компаниями Гринкевича
Контракт на поставку питания военным в Николаевской и Херсонской областях действует с 1 января по 1 апреля. Но его разорвут досрочно, если появятся основания.
Россияне атаковали приграничье Сумщины
Враг направил два БпЛА в поселок Краснопольской общины.
Попали в местный Дом культуры. Повреждены частные дома, линии электропередач.
Информация о пострадавших уточняется.
Украина давно могла разбить Путина, но Запад упустил свой лучший шанс выиграть войну, – WSJ
Корреспондент The Wall Street Journal Ярослав Трофимов написал для издания WP колонку на основе своей книги о российско-украинской войне. В ней говорится, что Украина могла изменить ход истории, если бы Запад предоставил оружие вовремя.
Или если бы поддержал дерзкий план Залужного в 2022 году наступать в Запорожской области и двигаться к Азовскому морю, чтобы отрезать Крым.
Но США боялись ядерного оружия Путина и решили, что безопаснее будет освободить Херсон и оккупированную территорию Харьковской области.
За это время россияне укрепили свои позиции и стянули больше людей. А Путин втянул Украину во внутреннюю политику США.
Зеленский рассказал, что было на Ставке
- проанализировали обеспечение снарядами и дронами, а также их распределение между бригадами и подразделениями;
- проанализировали ежедневные потребности и расходы;
- обсудили открытие новых линий производства оружия и боеприпасов именно в Украине;
- рассмотрели поставки, которые Украина ожидает в течение 2024 года;
- обсудили четкий подход к каждой потребности и каждому вызову;
- проанализировали работу Воздушных сил.
Залужный посетил позиции Сил обороны в районе Купянска
С ним были Шаптала, Умеров и Сырский.
Фото МО
Сын Гринкевича впервые прокомментировал скандал
Роман Гринкевич сказал, что скандал с хищением денег для ВСУ якобы заказной. Но он надеется, что правоохранители и Минобороны разберутся во всем.
Бежать за границу не планирует, но и оправдываться тоже – якобы ни в чем не виноват.
Комитет Рады еще не рассматривал законопроект о мобилизации
Возможно, его рассмотрят 10 января и вынесут в зал 11 января.
В ВСУ опровергли "прогнозы" о новом наступлении России
Сообщения иностранных СМИ, что (оккупанты – 24 Канал) будут наступать на Харьков, – ну, намерения россиян мы сами понимаем. Это Харьков, Полтава, Киев. Это вся Украина. Но на данный момент каких-то тревожных колокольчиков для харьковчан нет,
– подчеркнул начальник службы по связям с общественностью Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо
В Укрэнерго срочно обратились к украинцам
По состоянию на 9 января в Украине зафиксировали рекордный за этот отопительный сезон уровень потребления электроэнергии. Жители Украины попросили экономить электроэнергию.
В "Укрэнерго" отметили срочность экономного подхода к использованию электроэнергии.
Там посоветовали, как выполнив на первый взгляд простые действия, можно уменьшить нагрузку на энергосистему. Так, магазинам и торговым центрам достаточно с 9.00 до 19.00 выключать вывески и уменьшать яркость освещения витрин. Между тем, бытовые потребители могут перенести домашние дела с утюгом, электроплитой и пылесосом на вечерние часы после 19:00 и, по возможности, на выходные дни.
Также украинцам советуют не включать одновременно несколько мощных электроприборов. И без необходимости не оставлять свет в комнатах включенным.
Железняк сказал, что комитет еще не рассматривал законопроект о мобилизации
Нардеп отметил, что комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки до сих пор рассматривает законопроект №10062 о реестре военного учета. Однако вопроса мобилизации даже не начинали.
Все больше (неформально) говорят, что сегодня по закону о мобилизации решения Комитета приниматься не будет (о чем писал ранее),
– подчеркнул он.
Однако впоследствии Железняк добавил, что в коалиции парламента в этот день также будет совещание в Офисе Президента по повестке дня Верховной Рады. Поэтому уже после нее позиция по рассмотрению законопроекта о мобилизации может измениться.
В Офисе генпрокурора отреагировали на расстрел пленных
Руководитель департамента противодействия преступлениям Офиса Генпрокурора Юрий Белоусов отреагировал на видео с убийством украинских военнопленных оккупантами. По его словам, сейчас есть несколько десятков подтвержденных фактов смертной казни наших защитников.
Обнародованное видео не фейк, были расстреляны наши военнослужащие. Это пример военного преступления оккупантов, который, к сожалению, довольно распространен у россиян,
– отметил чиновник.
По его словам, данные всех жертв уже установлены. Сейчас у прокуратуры есть все основания полагать, что расстрел совершили российские военные из 76 "Псковской десантной дивизии".
Белоусов также отметил, что по состоянию на данный момент эта информация проверяется. Более того, продолжается сбор данных относительно количества казней украинских военнопленных россиянами и подвергшихся издевательствам.
Это точно не редкие случаи, это система. Есть несколько десятков подтвержденных фактов смертной казни военнопленных. В принципе, преступления по военнопленным уже формируются в отдельное направление. Пытки, жестокое обращение – самое распространенное преступление,
– подчеркнул Белоусов.
Членкиня комитета Рады указала на серьезные проблемы с законопроектом о мобилизации
Членкиня Комитета безопасности, обороны и разведки Украины Соломия Бобровская заявила, что у Комитета есть немало замечаний.
Бобровская подчеркнула, что к этому правительственному законопроекту идут еще изменения в кодексы, и это уже другой законопроект, который пойдет в спайке с ним. По ее словам, там заложено "очень много неприятных вещей: и увеличение штрафов, а также повышение уголовной ответственности".
Фракция "Голос" и я лично категорически против таких повышений и затягивания гаек и разрешения Национальной полиции, например, задерживать человека от трех часов до трех суток с потребностью выяснения или персональных данных, стоит ли человек на учете. Потому что мы знаем, как это случается, и знаем эти очень частые кражи с улиц незаконных людей. И за это не несут, к сожалению, сотрудники ТЦК ответственности,
– заметила нардепка.
Бобровская назвала такие вещи неприемлемыми и отметила, что в украинском обществе они не работают. Как пояснила депутат, наше общество понимает либо пряник, либо идейную мотивацию, а не закручивание и принуждение. По ее словам, у украинского общества есть огромный запрос на доверие и справедливость.
Годжес сказал, что Залужный не получил от Запада того, что просил
Экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес подчеркнул, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не получил от западных партнеров просящего. Он отметил, что это "позор Конгресса".
Ходжес также подчеркнул, что интервью Залужного американского журнала The Economist было очень полезным. Ведь оно показало, в чем именно нуждается наше государство для победы над агрессором.
Экс-командующий армией США в Европе отметил, что Залужный точно определил вызовы и потребности ВСУ в интервью The Economist. По словам генерала, это именно тот анализ, который хочется получить от главнокомандующего Вооруженными силами.
"Очень профессиональный анализ, без эмоций. Это очень хороший список для Украины и всех нас, который следует изучить", – сказал Ходжес.
В то же время, он отметил, что западные партнеры не отреагировали открыто ни на интервью Залужного, ни на его список потребностей. Генерал рассказал, что на уровне правительств этого не произошло.
Это позор для нашего Конгресса, когда они отказались от своей ответственности. Я надеюсь, что этот вопрос будет решен в этом месяце или начале февраля,
– подчеркнул он.
Генерал также сказал, что если правительство и Конгресс США откажутся от своей ответственности по оказанию вооруженной помощи Украине, то это будет "настоящим подарком Кремлю".
Во Львове таксист Bolt отказался везти ветерана, потому что тот на костылях
Во Львове таксист компании Bolt вроде бы отказался везти военного, когда узнал, что он передвигается на костылях. Водитель отменил поездку, несмотря на то, что ветеран прождал его на морозе 20 минут.
Когда я водителю сообщил, что на костылях и спросил, где он запарковался, потому что не вижу его, в ответ услышал: "Там, где все таксисты". Водитель бросил трубку, хамил 4 минуты, что он приехал, но при этом не сказал, где он, и отменил заказ! Я ожидал на морозе 20 минут на одной ноге посреди снега!! Чтобы тот видок отменил заказ?,
– рассказал Андрей.
Ветеран отметил, что подал жалобу в Bolt, но там вроде бы сказали, что результаты рассмотрения еще неизвестны и заблокировали его аккаунт.
В конце концов в компании Bolt в комментарии 24 Канала прокомментировали произошедший во Львове инцидент. Там отметили, что глубоко озабочены всей ситуацией.
В то же время представители Bolt подчеркнули, что иногда с целью расследования компания блокирует всех участников инцидента, что позволяет лучше разобраться в деталях и принять наиболее обоснованное решение. В то же время, там заверили, что безопасность всех пассажиров и водителей является самым высоким приоритетом компании.
Во Франции был назначен новый премьер-министр
Габриэль Атталь 9 января был назначен на должность нового премьер-министра Франции. Он – самый молодой глава правительства за всю историю страны, а также первый открытый гей на этом посту.
У Орбана неожиданно ответили по поводу его возможного председательства в Евросовете
Всем тем, кто задает себе вопрос, может ли Виктор Орбан исполнять обязанности временного президента Европейского совета, если президент Совета ЕС станет депутатом Европарламента: будем сохранять наше стратегическое спокойствие,
– написал государственный секретарь по публичной дипломатии и связям с общественностью Венгрии Золтан Ковач.
Сам Орбан пока не реагировал на возможное предназначение.
Атака дронов по нефтебазе в России является операцией ГУР, – источники
Собеседники 24 Канала отметили, что нефтебазу в российском городе Орел удалось атаковать с помощью дронов отечественного производства. В результате этой атаки россияне сетовали о пожаре на этой нефтебазе.
Источники также рассказали, что Главному управлению разведки Украины в этой операции помогали Министерство цифровой трансформации Украины, а также украинский фонд "Вернись Живым".
Под ударом оказались нефтебаза и энергообъект в Орле
Губернатор Орловской области Андрей Кличков заявил о падении двух БПЛА на объект нефтебазы "Орелнефтепродукт" по Семинарской улице. Оккупанты традиционно обвиняют в этом Украину.
Предварительно дрон упал в пустой резервуар нефтебазы.
На территории города Орла произошло падение двух беспилотных летательных аппаратов на объект топливно-энергетического комплекса,
– пожаловался Кличков.
Он рассказал, что в результате падения начался пожар, который якобы локализованы. Орловский губернатор также заверил, что ситуация находится под контролем. На месте происшествия работают экстренные службы.
Сообщается, что второй беспилотник якобы атаковал компанию "Орелэнерго", которая обеспечивает область электроэнергией. По предварительной информации, в результате падения пострадали три человека. У них осколочные ранения.
Очевидцы также сообщали о еще одном беспилотнике, летевшем над областью в сторону города.
США и союзники провели тайную встречу с Украиной по мирному плану, – Bloomberg
Авторы материала отметили, что в Саудовской Аравии 16 декабря состоялась тайная встреча советников по национальной безопасности. Это тайное собрание проходит после серии более крупных и публичных встреч, направленных на то, чтобы взорвать образ Москвы в отношении Украины и ее союзников как "нежелающих вести переговоры о прекращении войны".
Сохраняя секретность, участники имели возможность более свободно и откровенно обсуждать украинскую формулу мира и планы продвижения мирного процесса, а также потенциальные принципы будущего взаимодействия с Россией.
Они подчеркнули, что Украина и ее союзники из G7 остались непоколебимыми в своем отказе вступать в прямое общение с Россией, несмотря на настойчивые призывы со стороны стран Глобального Юга.
В ходе дискуссии в Эр-Рияде все участники признали право Украины на самооборону. Они также достигли консенсуса относительно важности соблюдения основополагающих принципов ООН, в частности, уважения территориальной целостности государств и международного права.
Светлана Белоножко назвала причину смерти мужа
Жена певца рассказала, что известный артист лежал в больнице, однако неожиданно остановилось сердце. К сожалению, врачам не удалось спасти исполнителя.
Светлана Белоножко подчеркнула, что вскоре сообщит информацию о похоронах мужчины.
Первые минуты после обстрела Новомосковска попали на камеру полиции
Правоохранители обнародовали видео из своих бодикамер, на котором видны первые минуты после утреннего обстрела города. Полицейские прибыли на место взрыва и совместно с другими службами ликвидировали последствия атаки. На кадрах видно, как они помогают пострадавшим людям и оказывают медицинскую помощь.
Полицейские показали первые минуты атаки на Новомосковск: смотрите видео
Взрывной волной перевернуло проезжавшую мимо маршрутку. Повреждены три админздания, две заправки, пятиэтажка и авто полицейских.
Россия снова обстреляла Херсон
Глава Херсонской МВА Роман Мрочко сказал, что армия России нанесла по Херсону несколько ударов по разным видам оружия. Взрывы были слышны в разных районах города.
В результате недавних обстрелов повреждено, в частности, здание медицинского учреждения. Обошлось без раненых.
В Пентагоне сделали новое заявление о состоянии здоровья Остина
Остин до сих пор находится в больнице. По словам спикера Пентагона Патрика Райдера, министр обороны продолжает испытывать дискомфорт, "но его прогноз хороший".
С момента возобновления своих обязанностей в пятницу вечером секретарь получил оперативные обновления и предоставил необходимые указания. Он имеет полный доступ к необходимым возможностям безопасной связи и продолжает контролировать повседневные операции (Министерства обороны – 24 Канал) по всему миру,
– рассказал спикер.
Умер народный артист Украины Виталий Белоножко
Сегодня ушел в засветы наш земляк, непревзойденный певец Мелодии двух сердец – Виталий Васильевич Белоножко. Вся Буринская громада глубоко скорбит о смерти народного артиста Украины, украинского певца, основателя и организатора международного фестиваля семейного творчества "Мелодия двух сердец",
– написали в соцсетях.
Венгрия выдвинула требование в обмен на снятие вето на 50 миллиардов евро для Украины, – Politico
Будапешт заявил, что может снять свое вето при условии, что Европейский совет утвердит голосование за выделение средств на ежегодной основе. Сообщается, что Венгрия сформулировала это предложение во время встречи 27 бюджетных экспертов ЕС 5 января и направила соответствующий документ Совету ЕС, где председательствует Бельгия.
Дипломат, знакомый с ходом переговоров, заявил, что венгерская позиция следующая: ЕС будет ежегодно предоставлять Украине 12,5 миллиарда евро в виде грантов и кредитов, что за четыре года составит предложенные Еврокомиссией 50 миллиардов евро.
Издание Politico объяснило, это дало бы венгерскому премьеру Виктору Орбану возможность блокировать финансирование Украины ежегодно или получить уступки от Брюсселя за отказ от вето.
Число жертв массированной атаки в Киеве 29 декабря возросло до 33
Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко 9 января заявил, что при демонтаже разрушенных строительных конструкций на складском помещении в Шевченковском районе были обнаружены признаки еще одного погибшего. Эти данные подтвердила сверка Национальной полиции.
По состоянию на эту минуту, российские ракеты 29 декабря убили в Киеве 33 человека,
– написал он.
В Раду внесли 5 версий законопроекта о мобилизации
Народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк подчеркнул, по состоянию на утро 9 января в Раде уже 5 версий законопроекта о мобилизации: правительственный и 4 альтернативных.
Срок подачи альтернативных законопроектов закончился, поэтому это весь перечень. Плюс, согласно регламенту, сегодня можно уже начинать рассматривать закон, как минимум на комитете,
– подчеркнул он.
Нардеп также отметил, что продолжалось закрытое обсуждение проекта закона у спикера Рады с фракциями. По словам Железняка, к 10:00 уже назначен комитет по вопросам обороны, где и будет принято решение по законопроекту.
Минобороны разрывает все договоры с компаниями, связанными со скандальными Гринкевичами
Позиция такова, что после публикации в СМИ Министерство обороны приняло решение о разрыве заключенных договоров,
– отметил заместитель Рустема Умерова.
Мишель хочет идти на выборы в Европарламент
Источники 24 Канала сообщили "офф рек", что Президент Совета ЕС Шарль Мишель сообщил о решении баллотироваться на выборы в Европейский парламент.
Это самое естественное "демократическое упражнение" для европейских лидеров. Только так мы сможем обеспечить гражданам чувства, которые их услышат и поймут,
– сказали источники.
Они подчеркнули, что Мишель хочет защитить сильную и могущественную Европу, способную принимать суверенные решения в собственных интересах и в соответствии с ее ценностями.
Собеседники подчеркнули, что Мишель и дальше будет полностью отдан своей роли и обязанностям как президент Совета ЕС. По словам источников, он придерживался таких же подходов, когда был премьер-министром совета и баллотировался на выборах в Бельгии в 2019 году.
Украинцы разнесли мост, который россияне строили пять месяцев - Forbes
Ракеты разгромили мост из-за реки Кальмиус. Так Украина свела на нет усилия России улучшить свои линии поставок между Крымом и Югом Украины,
– написало издание.
Стоит отметить, что Россия начала строить мост в сентябре 2023 г. и уже завершала работы, когда украинские ракеты снесли его. Атаку совершили с помощью ракет M30/31 с GPS-наводкой, выпущенных из HIMARS.
В Южной Корее хотят запретить употреблять собачье мясо
В Южной Корее 9 января был принят законопроект о запрете на разведение и убой собак для потребления. Теперь документ должен подписать президент Юн Сок Йоль.
Согласно инициативе, тот, кто убьет собаку для еды, может получить наказание в виде срока лишения свободы на 3 года или будет оштрафован.
Законопроект также встретил яростное сопротивление со стороны собаководов и владельцев бизнеса, которые говорят, что он уничтожит их средства к существованию и традиции.
Группа компаний "Новая почта" меняет название на NOVA
В компании объяснили, что "Новая почта" как логистический оператор остается "Новой почтой". Никаких ребрендингов и смены логотипов не будет.
Мы уже гораздо больше, чем почта. Поэтому мы убираем это слово в названии группы компаний и оставляем широкое, без барьеров – NOVA,
– говорится в сообщении.
Представители компании также сообщили, что в 2024 году "Новая почта" планирует увеличить количество отделений до 3 тысяч, а почтоматов – до 5 тысяч. Также предположительно состоится построение 10 сортировочных центров. Расширение касается и открытия отделений в 17 европейских странах.
Игнат сказал, выбирает ли враг свои атаки согласно погоде
Полковник отметил, что враг будет учитывать все моменты, не только фактор погоды и нагрузку на энергетику. В частности, по словам Игната, россияне также будут следовать своим стратегическим целям, замыслам, которые пытаются сделать в нашем государстве уже второй год.
Конечно, они хотят как можно больше нанести нам вред, атакуют стратегические объекты государства. У нас сегодня все, что атакуется врагом, имеет вес для жизнедеятельности нашего государства,
– сказал он.
Игнат подчеркнул, что это и военные объекты, и инфраструктурные, гражданские предприятия, портовая инфраструктура, а также продовольственный сектор.
"Поэтому враг будет делать все для того, чтобы нанести нам как можно больше вреда. Мы должны об этом помнить", – отметил спикер.
В России с рельсов сошли 14 грузовых вагонов
В России на Забайкальской железной дороге сошли с рельсов 14 вагонов грузового поезда. Авария произошла на перегоне Алеур-Бушулей. Россияне убеждают, что пострадавших в результате инцидента нет.
В Раде прокомментировали скандалы ТЦК с хватанием украинцев на улице
Такие случаи являются нарушением законов, каждый из которых нуждается в расследовании и соответствующем реагировании. Насколько я знаю, так и делается, принимаются кадровые решения, производится ротация работников,
– заверил Глава комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич.
Хакеры взломали московского интернет-провайдера
Хакеры группировки Blackjack, предположительно имеющие отношение к СБУ, взломали московского интернет-провайдера "М9ком". Украинским хакерам удалось снести серверы этого интернет-провайдера.
Собеседники отметили, что взлом российского интернет-провайдера привел к удалению 20 терабайтов данных. В частности, это были: официальный сайт компании, сайты филиалов, почтовый сервер, сервисы киберзащиты.
Кроме того, нашим кибервоинам также удалось выгрузить более 10 гигабайтов данных с почтового сервера и клиентских баз компании.
Хакеры также заявили, что взлом интернет-провайдера "М9ком" – это одна из разминочных атак перед "реальным бадабумом". Они пообещали, что следующая атака будет серьезной местью за взлом Киевстара.
В Украине ликвидировали высокопоставленного офицера НДС
В российских телеграмм-каналах сообщили о смерти российского офицера. Так, стало известно, что ряды войск противника навсегда покинул полковник Арман Оспанов. Оккупант возглавлял бронетанковую службу НДС.
Как отмечается, 6 января полковник прибыл с проверкой в расположение 104-й десантно-штурмовой дивизии вблизи населенного пункта Казачьи Лагеря в Херсонской области.
Там Оспанов якобы решил помочь военным, застрявшим на БТР-82А. Далее, отмечали, что по прибытии полковника в БТР и начале установки буксировочных тросов эвакуационная группа попала под артиллерийский обстрел ВСУ.
Прокуроры начали расследование обстрелов Купянского района оккупантами
В Офисе генпрокурора заявили, что 8 января около 18.30 российские военные обстреляли пгт Большой Бурлук Купянского района. Поврежден дом культуры, складские помещения предприятия. Предварительно враг бил по поселку авиабомбами.
Также около 17:30 оккупанты совершили артиллерийский обстрел пгт Двуречная Купянского района. Ранены 56-летний мужчина и женщина 63 лет. Повреждены жилые дома.
Какая ситуация на Таврическом направлении
Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что за три дня взяли почти 30 пленных оккупантов. Авиаударов не было.
В операционной зоне ОСУВ Таврия за прошедшие сутки враг нанес 5 ракетных ударов, провел 37 боевых столкновений и совершил 452 артобстрела.
Общие потери врага за прошедшие сутки составили 375 человек и 21 единицу военной техники. В частности, 2 танка, 5 ББМ, 1 артсистема, 9 БпЛА, 2 автомобиля и 1 единица спецтехники
В Силах обороны Юга Украины рассказали о ситуации в регионе
В зоне ответственности Сил обороны юга враг не прекращает попыток выбить наши подразделения с позиций на левобережье. В течение суток противник совершил 12 безуспешных штурмовых действий.
Оккупанты активно ведут аэроразведку, продолжают давить артиллерийскими обстрелами, применяют ударные дроны по населенным пунктам Херсонской и Николаевской областях.
В течение боевых суток противник применил 2 FPV-дроны по Николаевке на Херсонщине и Солончаках Николаевской области. 2 раза ударил артиллерией по Херсону, также обстреляли Змиевку, Антоновку в Херсонской области, Очаков и территории Куцурубской громады в Николаевской области.
В результате преступных действий врага, во время артиллерийских обстрелов повреждены 2 дома. Жертв среди населения нет.
Дело нардепа Дубинского передали в суд
Прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении народного депутата по факту служебного подлога. Расследование установило, что депутат внес ложные сведения в официальные документы на основании которых уехал за границу,
– заявили в Офисе генпрокурора.
В Украине могли сбить "Шахед" с реактивным двигателем
Военный эксперт Сергей Бескрестнов заявил, что в Украине сбили первый беспилотник типа "Шахед", содержавший реактивный двигатель. "Флэш" отметил, что этот двигатель был произведен в Китае.
По словам эксперта, теперь важно понимать новые опасности, которые могут принести Шахеды с реактивным двигателем.
На реактивном двигателе "Шахеды" могут летать по всей стране. Раньше были сомнения,
– сказал "Флэш".
В то же время он заверил, что ни одного российского "супер оружия" на новых "Шахедах" нет. Ведь этот беспилотник содержит обычный заряд и следует за обычной навигацией.
"Скорость высока, ПВО отрабатывает. Мобильные группы с "зенитками" бесполезны, им нужно выдавать теперь ПЗРК ("Оса", "Игла", "Стингер")", – подчеркнул эксперт.
Он также отметил, что будут долетать "Шахеды" с реактивными двигателями в наше государство быстрее, а также будут маневрировать. Кроме того, Бескрестнов отметил, что украинцы должны знать, что кроме звука "мопеда" в небе теперь есть звук самолета.
В то же время пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона отметил, что не может подтвердить информацию о сбитии реактивного "Шахеда", ведь они его не находили. По словам полковника, этот реактивный "Шахед" смахивает на мини крылатую ракету.
Он отметил, что запас боевой части в "Шахеде" не может быть велик, потому что реактивный двигатель сам по себе должен потреблять много топлива.
Какая ситуация в Донецкой области
Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин заявил, что ночь в области прошла относительно спокойно, информация о пострадавших не поступала.
Оккупанты нанесли удары по таким районам Донецкой области:
- Покровский район. Ночью россияне выпустили 3 ракеты по Покровску – попали в промышленное здание. В Кураховской громаде обстреляны окрестности Острого и промзона Курахового. В Марьинской громаде под огнем Красногоровка, Новомихайловка и Елизаветовка.
- Краматорский район. В Торском Лиманской громаде повреждены 9 домов.
- Бахмутский район. В Часовоярской громаде повреждены 2 частных дома и промышленное здание. В Северске поврежден дом.
В защитное ограждение возле КПП Белого дома в Вашингтоне врезался внедорожник
В 18:00 по местному времени водитель столкнулся с наружными воротами Белого дома. Об этом сообщил представитель Секретной службы Энтони Гульельми.
На кадрах с места происшествия видно что-то вроде серебристого или серого Cadillac Escalade с номерами Virginia. Пока транспорт не забрали с места ДТП, движение на улице было затруднено.
Автомобиль врезался в ворота Белого дома: смотрите видео
Президента Байдена не было в Белом доме во время аварии. Известно, что водитель по-прежнему находится под стражей, а расследование продолжается.
СБУ задержала российского информатора, который "охотился" на ПВО и HIMARS под Славянском
Служба безопасности задержала еще одного информатора ФСБ в результате контрдиверсионных мер в Донецкой области. Злоумышленник «сливал» локации Сил обороны, вовлеченные в боевые операции на восточном фронте.
В первую очередь, он пытался выявить пункты базирования украинских комплексов ПВО и реактивных систем залпового огня, в том числе типа M142 HIMARS.
Также фигурант интересовался местами наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники в районе Славянска.
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюремного заключения.
В Николаевской области слой льда на проводах достигает 5 сантиметров
Компания "Николаевоблэнерго" 9 января информирует о критической ситуации в регионе из-за непогоды. Слой льда, достигающий более 5 сантиметров, повлек за собой массовые повреждения линий электропередач.
По состоянию на утро вторника, 9 января, в области обесточены 179 населенных пунктов, еще 23 – частично. Восстановительные работы продолжаются, но погодные условия затрудняют ситуацию.
В Николаевской области на линии электропередач – глыбы льда / Фото АО "Николаевоблэнерго"
В связи с чрезвычайной ситуацией "Николаевоблэнерго" призывает граждан быть осторожными и внимательными к собственной безопасности, особенно во время пребывания на улице.
Кулеба рассказал, что решение Германии вдвое увеличить расходы на военную помощь Украине не является спонтанным. Берлин постепенно и планово наращивал поддержку нашей страны и планировал ее увеличивать.
СМИ пишут, что Зеленский планирует посетить Швейцарию с 15 по 19 января. Там в Давосе пройдет Всемирный экономический форум.
На Юге оккупанты уничтожили ветрогенератор с помощью дрона. Об этом сообщил Elementum Energy, международный инвестор из Соединенного Королевства в области возобновляемой энергетики Украины.
Почему не было "Шахедов"
Этой ночью враг впервые за долгое время не применял дроны-камикадзе типа "Шахед". Пресс-секретарь Сил обороны Юга ответила, что непогода помешала оккупантам.
"Понимаем, что отсутствие дроновой атаки – это также отклик, определенным образом, и погодных условий тоже. Однако артиллерийские обстрелы враг продолжает", – сказала Наталья Гуменюк.
Число погибших в результате атаки на Хмельнитчину 8 января возросло до 3. Под завалами нашли тело мужчины 1955 года рождения. Поисковая операция завершена.
Обстрелы Украины
- Ночью россияне совершили 5 обстрелов приграничных территорий Сумской области. Зафиксировано 24 взрыва.
- Артиллерийские и минометные удары были нанесены по более 15 населенных пунктов Харьковщины.
- На Запорожье зафиксировано 54 обстрела в 13 населенных пунктах.
- Херсонская городская территориальная община за минувшие сутки была обстреляна 3 раза 10 снарядами. Всего в области зафиксирован 41 обстрел.
- После полуночи под обстрелом был Марганец на Никопольщине. Враг ударил по городу из тяжелой артиллерии. Повреждены 5 многоэтажек и 2 авто.
- В 00:28 враг наносил артиллерийские обстрелы по населенному пункту Куцурубской общины на Николаевщине.
В ВМС информируют, что в:
- Черном море – 2 вражеских корабля;
- Азовском море – 1 корабль;
- Средиземном море – 3 судна (2 носителя "Калибров").
Общий залп ракет составляет до 16 единиц.
Потери врага
В Генштабе констатировали, что за минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 820 оккупантов. В общей сложности – 365 990 вражеских бойцов.
Глава МИД Кулеба заявил, что с японской коллегой подробно проговорил то, что КНДР поставляет ракеты России. Это произошло во время визита главы МИД Японии Йоко Камикава в Украину.
"Нам важны знания и информация, которыми владеет Япония. Потому что этими же ракетами Северная Корея стреляет и в регионе, и в том числе – в сторону Японии. Поэтому не буду всего раскрывать, но здесь есть пространство для взаимодействия, и мы об этом взаимодействии договорились",
– заверил Дмитрий Кулеба.
В Волгоградской области в поле у железнодорожной дороги обнаружили ракету Х-101, вероятно, летевшую в Украину. Вражеские СМИ сначала писали о том, что якобы это серебристый НЛО.
В Волгоградской области нашли ракету Х-101 / Фото из телеграм-каналов
В Белом доме рассуждают о том, как обеспечить наше войско тем, о чем просил ранее главнокомандующий ВСУ Залужный. Представители Белого дома 8 января встретились с десятком лидеров венчурных фирм, технологических и оборонных компаний.
Цель их встречи заключалась в усилении доступа нашего государства к современному оборудованию США. Это дало бы возможность Украине преодолеть технологические вызовы.
По словам спикера Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука, информация о перемещении россиянами БДК "Петр Моргунов" в бухту в Севастополе не соответствует действительности. Спикер констатировал, что этот большой десантный корабль находится в другой части Черного моря.
Министр обороны Умеров заявил, что активно с командой работает над вычисткой системы от неблагополучных участников. Для этого тесно сотрудничает со стражами порядка – чтобы искоренять проявления коррупции.
"Новости о задержании и уголовных делах, которые вы видите в последнее время, – это изменения. Изменения, которые будут заметны все чаще", – сказал Умеров.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, как относится к тому, что Орбан может возглавить Евросовет.
Он подчеркнул, что есть еще полгода, чтобы решить: кто заменит Шарля Мишеля.
"Как говорила моя бабушка, пережили голод, переживем и роскоши. У нас по европейскому треку очень интенсивная работа. У нас есть четкий план, четкое понимание, куда мы двигаемся, кто с кем работает, какой график принятия решений, адвокации этих решений. На темпы евроинтеграции это не должно повлиять", – добавил министр.