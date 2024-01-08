Украина противостоит России в полномасштабной войне уже 684 дня. О главных событиях этого времени – читайте в тексте 24 Канала.
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В Днепре слышали взрывы
Сообщается о взрывах в Днепре.
Зафиксирован пуск "Кинжалов".
Враг запускает ракеты из авиации
По состоянию на 6.27 на территории Украины объявлена воздушная тревога. Россия запускает ракеты из авиации.
Воздушные силы предупредили о взлете Ту-95МС
Около 03:00 8 января Воздушные силы подтвердили информацию, распространяемую мониторинговыми каналами. Они отметили, что 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС улетают в пусковые рубежи. Вскоре по Украине начнет распространяться воздушная тревога.
Как не разрешить Орбану возглавить Евросовет
В субботу 6 января Шарль Мишель заявил, что хочет баллотироваться в европейский парламент. Это значит, что его должность главы Европейского совета будет вакантной, а он уйдет с должности досрочно – примерно в июне-июле, а не в ноябре.
Венгрия будет страной – председателем Совета ЕС с июля по декабрь 2024 года. Из-за этого есть опасения, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан автоматически вступит в должность Мишеля.
В общем же, он хотел донести мысль, что "есть много инструментов, если есть политическая воля избежать Виктора Орбана".
В Минобороны принимают новые отечественные разработки
Только за первую неделю 2024 года Минобороны допустило в эксплуатацию почти полтора десятка отечественных образцов вооружения.
Детальнее об этом в комментарии рассказал заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк. Он отметил, что первая неделя нового года увенчалась тем, что оборонное ведомство кодифицировало и допустило к эксплуатации почти полтора десятка новых образцов, как вооружения, так и военной техники, произведенной в Украине.
Среди новых роботизированных систем можно выделить наземную роботизированную платформу и роботизированный комплекс логического назначения. Что касается первой, то она необходима для осуществления дистанционного минирования. У нее также есть функция дистанционного самоподрыва.
Если говорить о БпЛА, то наше войско получит новую модификацию "Аист". Также речь идет о двух видах FPV-дрона, которые отличаются между собой разной грузоподъемностью.
Если говорить о БпЛА, то наше войско получит новую модификацию "Аист". Также речь идет о двух видах FPV-дрона, которые отличаются между собой разной грузоподъемностью.