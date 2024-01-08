06:10, 8 января

В субботу 6 января Шарль Мишель заявил, что хочет баллотироваться в европейский парламент. Это значит, что его должность главы Европейского совета будет вакантной, а он уйдет с должности досрочно – примерно в июне-июле, а не в ноябре.

Венгрия будет страной – председателем Совета ЕС с июля по декабрь 2024 года. Из-за этого есть опасения, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан автоматически вступит в должность Мишеля.

В общем же, он хотел донести мысль, что "есть много инструментов, если есть политическая воля избежать Виктора Орбана".