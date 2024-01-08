06:10, 8 січня

У суботу 6 січня Шарль Мішель заявив, що хоче балотуватися до європейського парламенту. Це означає, що його посада голови Європейської ради буде вакантною, а він піде з посади достроково – приблизно у червні-липні, а не в листопаді.

Угорщина буде країною – головою Ради ЄС з липня по грудень 2024 року. Через це є побоювання, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан автоматично обійме посаду Мішеля.

Загалом же він хотів донести думку, що "є багато інструментів, якщо є політична воля уникнути Віктора Орбана".