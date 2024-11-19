Повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського на пресконференції з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен. Він також підкреслив, що Україна потребує не лише дозволів від партнерів, а й більшої кількості озброєнь для знищення військового потенціалу Росії.

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Як Зеленський аргументував надання Taurus Україні

Зеленський закликав Німеччину змінити свою позицію щодо постачання Києву далекобійних ракет Taurus у відповідь на нові ядерні погрози з боку Кремля. Український лідер наголосив, що Україна не лише потребує дозволів від міжнародних партнерів, а й великої кількості озброєнь для ефективної боротьби з російським військовим потенціалом.

Він також додав, що Київ докладає максимум зусиль, аби збільшити далекобійні можливості Сил оборони. Тому враховуючи, що інші держави надали певні дозволи на використання далекобійної зброї по території Росії, а також те, що Кремль продовжує ядерний шантаж щодо країн, які допомагають Україні, час долучитися Німеччині.

"Що стосується далекобійності – ми працюємо над тим, щоб усі країни підтримали далекобійність. Я думаю, після заяв про ядерну зброю вже й Німеччині час підтримати відповідні рішення. І тепер, коли є відповідні рішення, і не тільки у медіа, а й від відповідних країн, дуже важливо до цих рішень додати кількість можливостей, якими ми можемо зменшити військовий потенціал Російської Федерації. Де б він не був", – наголосив Зеленський.