Сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского на пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Он также подчеркнул, что Украина нуждается не только в разрешениях от партнеров, но и в большем количестве вооружений для уничтожения военного потенциала России.

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Как Зеленский аргументировал предоставление Taurus Украине

Зеленский призвал Германию изменить свою позицию относительно поставок Киеву дальнобойных ракет Taurus в ответ на новые ядерные угрозы со стороны Кремля. Украинский лидер подчеркнул, что Украина не только нуждается в разрешениях от международных партнеров, но и большого количества вооружений для эффективной борьбы с российским военным потенциалом.

Он также добавил, что Киев прилагает максимум усилий, чтобы увеличить дальнобойные возможности Сил обороны. Поэтому учитывая, что другие государства предоставили определенные разрешения на использование дальнобойного оружия по территории России, а также то, что Кремль продолжает ядерный шантаж в отношении стран, которые помогают Украине, время присоединиться Германии.

"Что касается дальнобойности – мы работаем над тем, чтобы все страны поддержали дальнобойность. Я думаю, после заявлений о ядерном оружии уже и Германии время поддержать соответствующие решения. И теперь, когда есть соответствующие решения, и не только в медиа, но и от соответствующих стран, очень важно к этим решениям добавить количество возможностей, которыми мы можем уменьшить военный потенциал Российской Федерации. Где бы он ни был", – подчеркнул Зеленский.