Про це заявила глава уряду Данії Метте Фредеріксен на спільній пресконференції з президентом Володимиром Зеленським, повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

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Данія передасть Україні ще дві партії винищувачів F-16

За словами прем'єр-міністра Данії, їхня країна немає жодних змін у планах щодо передачі Україні певної кількості винищувачів F-16.

Шість було доставлено. Це була перша партія,

– зауважила Фредеріксен.

Глава данського уряду нагадала, що з літа минулого року Данію залучили до підготовки українських пілотів для польотів на цих винищувачах.

"Це було складно, але ми змогли досягти успіху в навчанні. Тому, процес триває. І потім ще буде партія і ще одна наступна партія. Загалом буде 19 (літаків – 24 Канал), як ми сказали на самому початку", – наголосила прем'єр Данії.