Втім, розслідування ще триває, і безапеляційно стверджувати, що Росія випустила ракети, які їй передала Північна Корея, зарано. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів в ефірі телемарафону, як можна з'ясувати походження балістики, якою окупанти вдарили по нашій державі, передає 24 Канал.

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За словами Юрія Ігната, дізнатися про те, хто саме виготовляв балістичну ракету можна лише після того, як її "приземлять" – за уламками.

Або ще краще, коли вціліють якісь рештки або ціла ракета, яка просто впала та не розірвалася. Це найкраще, коли можна подивитися, що в неї всередині, чиї там деталі, наскільки вона російська, а наскільки північнокорейська,

– зауважив Ігнат.

Також речник Повітряних сил зауважив, що і КНДР, і Росія мають однакові можливості щодо виготовлення тих чи тих ракет. Тому, що оборонно-промисловий комплекс у них в дечому схожий. КНДР теж має радянське озброєння: запаси ракет і боєприпасів.

Ігнат зазначив, що, можливо, на парадах у КНДР були саме ракети "Іскандер" (почали виготовляти за часів СРСР), і, ймовірно, про них говорили у США, заявляючи, що цими боєприпасами Росія вдарила 30 грудня та 2 січня по Україні.

Військовий уточнив, що встановити походження ракет можуть спеціальні фахівці. Якщо вони виявляться північнокорейськими, тоді також можна подивитися, які імпортні деталі в них використані.

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