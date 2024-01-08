Статистику оприлюднив колишній волонтер аналітичного проєкту Oryx під ніком Naalsio.

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Так, за даними аналітика, станом на 5 січня 2024 року Росія втратила під Авдіївкою 441 одиницю військової техніки. У той час як Україна лише 33 одиниці.

Лік втрат ворога ведуть із жовтня 2023 року, саме тоді Росія почала активно наступати на Авдіївку. Зазначимо, що у своїх підрахунках автор опирається на фото та відео з соцмереж, які поширюють військові ресурси обох сторін війни.

Крім того, волонтер підрахував скільки техніки окупанти втратили у битві за Кринки у Херсонській області, де є плацдарм ЗСУ на лівому березі Дніпра.

"Російська сторона втратила майже вп'ятеро більше техніки, ніж українська", – написав Naalsio.

Так, згідно з підрахунком, станом на на 5 січня росіяни втратили 152 одиниці техніки, а ЗСУ – 31.

Аналітик вніс у статистику втрат у боях за Кринки українську техніку на правому березі Дніпра. Зокрема, артилерійські системи, які прикривають українських бійців на іншому березі.

Статистика. За даними Генштабу, станом на 8 січня Росія втратила на війні проти України 365 170 солдатів.

Ситуація біля Авдіївки: актуально про головне

Авдіївка залишається однією з найгарячіших точок на фронті. На кінець 2023 року офіційно стало відомо про те, що російська армія втратила 411 одиниць техніки. Втрати у живій силі рахуються десятками тисяч. При цьому поки не можна навіть казати про оточення міста.