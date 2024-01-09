Станом на вівторок, 9 січня, триває 685 доба від початку повномасштабної російсько-української війни. Про головне за цей день читайте в матеріалі 24 Каналу.
Дивіться також Росія вдарила по Україні з авіації, підготовка до передачі F-16: хронологія 684 дня війни
"Атеш" проник до головного центру попередження про ракетний напад у Московській області
В "Атеш" розповіли, що їхній агент тривалий час працював в головному центрі, що попереджає про запуск ракет, у Московській області. Отриману інформацію про стан радіовузлів у всій Росії передали Силам оборони України. Українські захисники використані розвіддані для того, аби обійти російську ППО і завдати ударів по військових об'єктах ворога
Росіяни обстріляли Харківщину
Пізно увечері 9 січня окупанти завдали ударів, попередньо - із ЗРК С-300 з території Бєлгорода.
Наразі інформації про постраждалих немає.
У Південній бухті Севастополя пришвартували підводний човен "Алроса"
Про це повідомили очевидці, таким чином "засвітивши" координати корабля для Сил оборони.
У Сумській ОВА показали красиві кадри знищення "Шахеда"
Робота нашої ППО гарна, як не крути.
У Міноборони залишився один контракт з компаніями Гринкевича
Контракт на постачання харчування військовим у Миколаївській та Херсонській областях діє з 1 січня по 1 квітня. Але його розірвуть достроково, якщо з'являться підстави.
Росіяни атакували прикордоння Сумщини
Ворог скерував два БпЛА у селище Краснопільської громади.
Поцілили у місцевий Будинок культури. Пошкоджено приватні будинки, лінії електропередач.
Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Україна давно могла розбити Путіна, та Захід проґавив свій найкращий шанс виграти війну, – WSJ
Кореспондент The Wall Street Journal Ярослав Трофимов написав для видання WP колонку на основі своєї книги про російсько-українську війну. В ній ідеться про те, що Україна могла змінити хід історії, якби Захід надав зброю вчасно.
Або якби підтримав зухвалий план Залужного у 2022 році наступати в Запорізькій області та рухатися до Азовського моря, щоб відрізати Крим.
Але США боялися ядерної зброї Путіна та вирішили, що безпечніше буде звільнити Херсон і окуповану територію Харківської області.
За цей час росіяни укріпили свої позиції та стягнули більше людей. А Путін втягнув Україну у внутрішню політику США.
Зеленський розповів, що було на Ставці
- проаналізували забезпечення снарядами та дронами, а також – їхній розподіл між бригадами та підрозділами;
- проаналізували щоденні потреби та витрати;
- обговорили відкриття нових ліній виробництва зброї та боєприпасів саме в Україні;
- розглянули постачання, яке Україна очікує упродовж 2024 року;
- обговорили чіткий підхід до кожної потреби та кожного виклику;
- проаналізували роботу Повітряних сил.
Залужний відвідав позиції Сил оборони в районі Куп'янська
Із ним були Шаптала, Умєров і Сирський.
Фото МО
Син Гринкевича вперше прокоментував скандал
Роман Гринкевич сказав, що скандал із розкраданням грошей для ЗСУ нібито замовний. Але він сподівається, що правоохоронці та Міноборони розберуться в усьому.
Тікати за кордон не планує, але й виправдовуватися також –буцімто ні в чому не винний.
Комітет Ради ще не розглядав законопроєкт про мобілізацію
Можливо, його розглянуть 10 січня і винесуть у зал 11 січня.
У ЗСУ спростували "прогнози" про новий наступ Росії
Повідомлення іноземних ЗМІ про те, що (окупанти – 24 Канал) будуть наступати на Харків, – ну, наміри росіян ми самі розуміємо. Це Харків, Полтава, Київ. Це вся Україна. Але на цей час якихось тривожних дзвіночків для харків'ян немає,
– наголосив начальник служби зв'язків з громадськістю Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо
В Укренерго терміново звернулися до українців
Станом на ранок 9 січня в Україні зафіксували рекордний за цей опалювальний сезон рівень споживання електроенергії. Жителів України попросили економити електроенергію.
В "Укренерго" наголосили на терміновості ощадливого підходу до використання електроенергії.
Там порадили, як виконавши здавалося б прості дії, можна зменшити навантаження на енергосистему. Так, магазинам та торговельним центрам достатньо з 9:00 до 19:00 вимикати вивіски та зменшувати яскравість освітлення вітрин. Тим часом побутові споживачі можуть перенести хатні справи з праскою, електроплитою та пилосмоком на вечірні години після 19:00 та, за можливості, на вихідні дні.
Також українцям радять не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів. І без потреби не залишати світло у кімнатах увімкненим.
Железняк сказав, що комітет ще не розглядав законопроєкт про мобілізацію
Нардеп зазначив, що комітет Верховної ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки досі розглядає законопроєкт №10062 про реєстр військового обліку. Однак питання мобілізації навіть не починали.
Все більше (неформально) говорять, що сьогодні по закон про мобілізацію рішення Комітету прийматися не буде (про що писав раніше),
– наголосив він.
Однак згодом Железняк додав, що у коаліції парламенту цього дня також буде нарада в Офісі Президента за порядком денним Верховної Ради. Тому вже після неї позиція щодо розгляду законопроєкту про мобілізацію може змінитися.
В Офісі генпрокурора відреагували на розстріл полонених
Керівник департаменту протидії злочинам Офісу Генпрокурора Юрій Бєлоусов відреагував на відео з вбивством українських військовополонених окупантами. За його словами, наразі є кілька десятків підтверджених фактів страти наших захисників.
Оприлюднене відео не фейк, було розстріляно наших військовослужбовців. Це приклад воєнного злочину окупантів, який, на жаль, досить поширений у росіян,
– зазначив посадовець.
За його словами, дані всіх жертв уже встановлено. Наразі у прокуратури є всі підстави вважати, що розстріл здійснили російські військові з 76 "Псковської десантної дивізії".
Бєлоусов також зазначив, що станом на зараз ця інформація перевіряється. Ба більше, триває збір даних щодо кількості страт українських військовополонених росіянами та тих, хто зазнав знущань.
Це точно не рідкісні випадки, це система. Є кілька десятків підтверджених фактів страти військовополонених. У принципі, злочини щодо військовополонених вже формуються в окремий напрямок. Катування, жорстоке поводження – найпоширеніший злочин,
– наголосив Бєлоусов.
Членкиня комітету Ради вказала на серйозні проблеми з законопроєктом про мобілізацію
Членкиня Комітету безпеки, оборони та розвідки України Соломія Бобровська заявила що у Комітету є чимало зауважень.
Бобровська наголосила, що до цього урядового законопроєкту ідуть ще зміни в кодекси, і це вже інший законопроєкт, який піде у спайці з ним. За її словами, там закладено "дуже багато неприємних речей: і збільшення штрафів, а також підвищення кримінальної відповідальності".
Фракція "Голос" та я особисто категорично проти таких підвищень і затягування гайок, і дозволу Національній поліції, наприклад затримувати людину від трьох годин до трьох діб з потребою вияснення чи персональних даних, чи стоїть людина на обліку. Тому що ми знаємо, як це трапляється, і знаємо ці дуже часті крадіжки з вулиць людей, які є незаконними. І за це не несуть, на жаль, співробітники ТЦК відповідальності,
– зауважила нардепка.
Бобровська назвала такі речі неприйнятними і зазначила, в українському суспільстві вони не працюють. Як пояснила депутатка, наше суспільство розуміє або пряник, або ідейну мотивацію, а не закручування та примус. За її словами, в українського суспільства є величезний запит на довіру та справедливість.
Годжес сказав, що Залужний не отримав від Заходу того, що просив
Екскомандувач армії США в Європі Бен Годжес наголосив, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не отримав від західних партнерів того, що просив. Він зазначив, що це "ганьба Конгресу".
Годжес також підкреслив, що інтерв'ю Залужного американського журналу The Economist було дуже корисним. Адже воно показало, чого саме потребує наша держава для перемоги над агресором.
Екскомандувач армії США в Європі зазначив, що Залужний точно визначив виклики та потреби ЗСУ в інтерв'ю The Economist. За словами генерала, це саме той аналіз, який хочеться отримати від головнокомандувача Збройних Сил.
"Дуже професійний аналіз, без емоцій. Це дуже хороший список для України й всіх нас, який варто вивчити", – сказав Годжес.
Водночас він наголосив, що західні партнери не відреагували відкрито ні на інтерв'ю Залужного, ні на його список потреб. Генерал розповів, що на рівні урядів цього не відбулося.
Це ганьба для нашого Конгресу, що вони відмовилися від своєї відповідальності. Я сподіваюся, що це питання буде вирішено цього місяця або на початку лютого,
– підкреслив він.
Генерал також сказав, що якщо уряд і Конгрес США відмовляться від своєї відповідальності стосовно надання збройної допомоги Україні, то це буде "справжнім подарунком Кремлеві".
У Львові таксист Bolt відмовився везти ветерана, бо той на милицях
У Львові таксист компанії Bolt начебто відмовився везти військового коли дізнався, що він пересувається на милицях. Водій скасував поїздку попри те, що ветеран прочекав його на морозі 20 хвилин.
Коли я водію повідомив, що на милицях і запитав, де він запаркувався, бо не бачу його, у відповідь почув: "Там де всі таксисти". Водій кинув трубку, хамив 4 хвилини про те, що він приїхав, але при цьому не сказав де він, і скасував замовлення! Я чекав на морозі 20 хв на одній нозі посеред снігу!! Щоб той ви**док скасував замовлення?,
– розповів Андрій.
Ветеран зазначив, що подав скаргу у Bolt, але там начебто сказали, що результати розгляду ще невідомі та заблокували його акаунт.
Зрештою у компанії Bolt у коментарі 24 Каналу прокоментували інцидент, що стався у Львові. Там зазначили, що глибоко стурбовані всією ситуацією.
Водночас представники Bolt наголосили, що іноді з метою розслідування, компанія блокує всіх учасників інциденту, що дозволяє краще розібратися в деталях і ухвалити найбільш обґрунтоване рішення. Водночас там запевнили, що безпека всіх пасажирів і водіїв є найвищим пріоритетом компанії.
У Франції призначили нового прем'єр-міністра
Габріеля Атталя 9 січня призначили на посаду нового прем'єр-міністра Франції. Він – наймолодший глава уряду за всю історію країни, а також перший відкритий гей на цій посаді.
В Орбана неочікувано відповіли щодо його можливого головування в Єврораді
Всім тим, хто ставить собі питання, чи може Віктор Орбан виконувати обов'язки тимчасового президента Європейської ради, якщо президент Ради ЄС стане депутатом Європарламенту: зберігаймо наш стратегічний спокій,
– написав державний секретар з питань публічної дипломатії та зв'язків з громадськістю Угорщини Золтан Ковач.
Сам Орбан поки що не реагував на можливе призначення.
Атака дронів по нафтобазі у Росії є операцією ГУР, – джерела
Співрозмовники 24 Каналу зазначили, що нафтобазу в російському місті Орел вдалося атакувати за допомогою дронів вітчизняного виробництва. Внаслідок цієї атаки росіяни бідкалися про пожежу на цій нафтобазі.
Джерела також розповіли, що Головному управлінню розвідки України у цій операції допомагали Міністерство цифрової трансформації України, а також український фонд "Повернись Живим".
Під ударом опинилися нафтобаза й енергооб'єкт в Орлі
Губернатор Орловської області Андрєй Кличков заявив про падіння двох БпЛА на об'єкт нафтобази "Орелнефтепродукт" на Семінарській вулиці. Окупанти традиційно звинувачують у цьому Україну.
Попередньо, дрон упав у пустий резервуар нафтобази.
На території міста Орла відбулося падіння двох безпілотних літальних апаратів на об'єкт паливно-енергетичного комплексу,
– поскаржився Кличков.
Він розповів, що внаслідок падіння розпочалася пожежа, яку нібито локалізували. Орловський губернатор також запевнив, що ситуація під контролем. На місці події працюють екстрені служби.
Повідомляють, що другий безпілотник нібито атакував компанію "Ореленерго", яка забезпечує область електроенергією. За попередньою інформацією, внаслідок падіння постраждали три людини. У них осколкові поранення.
Очевидці також повідомляли про ще один безпілотник, який летів над областю в сторону міста.
США й союзники провели таємну зустріч з Україною стосовно мирного плану, – Bloomberg
Автори матеріалу зазначили, що у Саудівській Аравії 16 грудня відбулася таємна зустріч радників з національної безпеки. Це таємне зібрання відбувається після серії більших і публічніших зустрічей, спрямованих на те, щоб підірвати образ Москви щодо України та її союзників як "неохочих вести переговори про припинення війни".
Зберігаючи секретність, учасники мали змогу вільніше та відвертіше обговорювати українську формулу миру та плани просування мирного процесу, а також потенційні принципи майбутньої взаємодії з Росією.
Вони наголосили, що Україна та її союзники з G7 залишилися непохитними у своїй відмові вступати в пряме спілкування з Росією, попри наполегливі заклики з боку країн Глобального Півдня.
Під час дискусії в Ер-Ріяді всі учасники визнали право України на самооборону. Вони також досягли консенсусу щодо важливості дотримання основоположних принципів ООН, зокрема щодо поваги до територіальної цілісності держав і міжнародного права.
Світлана Білоножко назвала причину смерті чоловіка
Дружина співака розповіла, що відомий артист лежав у лікарні, проте неочікувано в нього зупинилося серце. На жаль, лікарям не вдалося врятувати виконавця.
Світлана Білоножко підкреслила, що незабаром повідомить інформацію про похорони чоловіка.
Перші хвилини після обстрілу Новомосковська потрапили на камеру поліції
Правоохоронці оприлюднили відео зі своїх бодікамер, на якому видно перші хвилини після ранкового обстрілу міста. Поліцейські прибули на місце вибуху та спільно з іншими службами ліквідовували наслідки атаки. На кадрах видно, як вони допомагають постраждалим людям та надають домедичну допомогу.
Поліцейські показали перші хвилини атаки на Новомосковськ: дивіться відео
Вибуховою хвилею перевернуло маршрутку, що проїжджала повз. Пошкоджені три адмінбудівлі, дві заправки, п'ятиповерхівка та авто поліцейських.
Росія знову обстріляла Херсон
Очільник Херсонської МВА Роман Мрочко сказав, що армія Росії завдала по Херсону кілька ударів з різних видів зброї. Вибухи було чути у різних районах міста.
Внаслідок недавніх обстрілів пошкоджено, зокрема, будівлю медичного закладу. Обійшлося без поранених.
У Пентагоні зробили нову заяву щодо стану здоров'я Остіна
Наразі Остін досі перебуває у лікарні. За словами речника Пентагону Патріка Райдера, міністр оборони продовжує відчувати дискомфорт, "але його прогноз хороший".
З моменту відновлення своїх обов’язків у п'ятницю ввечері секретар отримав оперативні оновлення та надав необхідні вказівки. Він має повний доступ до необхідних можливостей безпечного зв’язку та продовжує контролювати повсякденні операції (Міністерства оборони – 24 Канал) по всьому світу,
– розповів речник.
Помер народний артист України Віталій Білоножко
Сьогодні пішов у засвіти наш земляк, неперевершений співець Мелодії двох сердець – Віталій Васильович Білоножко. Уся Буринська громада глибоко сумує з приводу смерті народного артиста України, українського співака, засновника й організатора міжнародного фестивалю родинної творчості "Мелодія двох сердець",
– написали в соцмережах.
Угорщина висунула вимогу в обмін на зняття вето на 50 мільярдів євро для України, – Politico
Будапешт заявив, що може зняти своє вето за умови, якщо Європейська рада затвердить голосування за виділення коштів на щорічній основі. Повідомляється, що Угорщина сформулювала цю пропозицію під час зустрічі 27 бюджетних експертів ЄС 5 січня і направила відповідний документ до Ради ЄС, де наразі головує Бельгія.
Дипломат, який знайомий з ходом переговорів, заявив, що угорська позиція наступна: ЄС щороку надаватиме Україні 12,5 мільярда євро у вигляді грантів і кредитів, що за чотири роки складе запропоновані Єврокомісією 50 мільярдів євро.
Видання Politico пояснило, це дало б угорському прем’єру Віктору Орбану можливість блокувати фінансування України щороку, або отримати поступки від Брюсселя за відмову від вето.
Кількість жертв масованої атаки у Києві 29 грудня зросла до 33
Очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко 9 січня заявив, що під час демонтажу зруйнованих будівельних конструкцій на складському приміщенні в Шевченківському районі були виявлені ознаки ще одного загиблого. Ці дані підтвердила проведена звірка Національної поліції.
Тож станом на цю хвилину, російські ракети 29 грудня вбили у Києві 33 людини,
– написав він.
У Раду внесли 5 версій законопроєкту про мобілізацію
Народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк наголосив, що станом на ранок 9 січня в Раді вже 5 версій законопроєкту про мобілізацію: урядовий і 4 альтернативних.
Строк подачі альтернативних законопроєктів закінчився, тому напевно це весь перелік. Плюс, згідно з регламентом, сьогодні можна вже починати розглядати закон, як мінімум на комітеті,
– наголосив він.
Нардеп також зауважив, що тривало закрите обговорення проєкту закону у спікера Ради з фракціями. За словами Железняка, на 10:00 вже призначено комітет з питань оборони, де і буде прийнято рішення щодо законопроєкту.
Міноборони розриває всі договори з компаніями, пов'язаними зі скандальними Гринкевичами
Позиція така, що після публікації в ЗМІ Міністерство оборони ухвалило рішення стосовно розривання тих договорів, які було укладено,
– зазначив заступник Рустема Умєрова.
Мішель хоче іти на вибори до Європарламенту
Джерела 24 Каналу повідомили "офф рек", що Президент Ради ЄС Шарль Мішель повідомив про рішення балотуватися на вибори до Європейського парламенту.
Це найбільш природна "демократична вправа" для європейських лідерів. Тільки так ми зможемо забезпечити громадянам відчуття, що їх почують і зрозуміють,
– сказали джерела.
Вони підкреслили, що Мішель хоче захистити сильну та могутню Європу, здатну приймати суверенні рішення у власних інтересах і відповідно до її цінностей.
Співрозмовники наголосили, що Мішель і надалі буде повністю відданий своїй ролі та обов'язкам як президент Ради ЄС. За словами джерел, він дотримувався таких же підходів, коли був прем'єр-міністром ради й балотувався на виборах у Бельгії у 2019 році.
Українці рознесли міст, який росіяни будували п'ять місяців, – Forbes
Ракети розгромили міст через річку Кальміус. Так Україна звела нанівець зусилля Росії покращити свої лінії постачання між Кримом та Півднем України,
– написало видання.
Варто зазначити, що Росія почала будувати міст у вересні 2023 року і вже завершувала роботи, коли українські ракети знесли його. Атаку здійснили за допомогою ракет M30/31 із GPS-наведенням, випущених з HIMARS.
У Південній Кореї хочуть заборонити вживати собаче м'ясо
У Південній Кореї 9 січня ухвалили законопроєкт про заборону розведення та забій собак задля споживання. Тепер документ має підписати президент Юн Сок Йоль.
Відповідно до ініціативи, той, хто вб'є собаку для їжі, може отримати покарання у вигляді строку позбавлення волі на 3 роки або буде оштрафований.
Законопроєкт також отримав шалений опір з боку собаківників і власників бізнесу, які кажуть, що він знищить їхні засоби до існування та традиції.
Група компаній "Нова пошта" змінює назву на NOVA
У компанії пояснили, що "Нова пошта" як логістичний оператор залишається "Новою поштою". Жодних ребрендингів та зміни логотипів не буде.
Ми вже набагато більше, аніж пошта. Саме тому ми прибираємо це слово у назві групи компаній і залишаємо широке, без барʼєрів – NOVA,
– йдеться в повідомленні.
Представники компанії також повідомили, що у 2024 році, "Нова пошта" планує збільшити кількість відділень до 3 тисяч, а поштоматів – до 5 тисяч. Також, імовірно, відбудеться побудова 10 сортувальних центрів. Розширення стосуватиметься і відкриття відділень у 17 європейських країнах.
Ігнат сказав, чи обирає ворог свої атаки відповідно до погоди
Полковник зазначив, що ворог буде враховувати всі моменти, не лише фактор погоди й навантаження на енергетику. Зокрема, за словами Ігната, росіяни також слідуватимуть своїм стратегічним цілям, задумам, які намагаються зробити у нашій державі вже другий рік.
Звичайно, вони хочуть якомога більше завдати нам шкоди, атакують стратегічні об'єкти держави. У нас сьогодні усе, що атакується ворогом, має вагу для життєдіяльності нашої держави,
– сказав він.
Ігнат наголосив, що це і військові об'єкти, і інфраструктурні, цивільні підприємства, портова інфраструктура, і навіть продовольчий сектор.
"Тому ворог буде робити все для того, аби завдати нам якомога більше шкоди. Ми маємо про це пам'ятати", – зауважив речник.
У Росії з рейок зійшли 14 вантажних вагонів
У Росії на Забайкальській залізниці зійшли з рейок 14 вагонів вантажного поїзда. Аварія сталася на перегоні Алеур-Бушулей. Росіяни переконують, що постраждалих унаслідок інциденту немає.
У Раді прокоментували скандали ТЦК із хапанням українців на вулиці
Такі випадки є порушенням законів, кожен з них потребує розслідування та відповідного реагування. Наскільки я знаю, так і робиться, приймаються кадрові рішення, проводиться ротація працівників,
– запевнив Голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич.
Хакери зламали московського інтернет-провайдера
Хакери угрупування Blackjack, які, ймовірно, мають стосунок до СБУ, зламали московського інтернет-провайдера "М9ком". Українським хакерам вдалося позносити сервери цього інтернет-провайдера.
Співрозмовники зазначили, що злам російського інтернет-провайдера призвів до видалення 20 терабайтів даних. Зокрема, це були: офіційний сайт компанії, сайти філіалів, поштовий сервер, сервіси кіберзахисту тощо.
Крім того, нашим кібервоїнам також вдалося вивантажити більш ніж 10 гігабайтів даних з поштового сервера та клієнтських баз компанії.
Хакери також заявили, що злам інтернет-провайдера "М9ком" – це одна з розминкових атак перед "реальним бадабумом". Вони пообіцяли, що наступна атака буде серйозною помстою за злам Київстару.
В Україні ліквідували високопоставленого офіцера ПДВ
У російських телеграм-каналах повідомили про смерть російського офіцера. Так, стало відомо, що ряди військ противника назавжди покинув полковник Арман Оспанов.Окупант очолював бронетанкову службу ПДВ.
Як зазначається, 6 січня полковник прибув з перевіркою до розташування 104-ї десантно-штурмової дивізії поблизу населеного пункту Козачі Лагері в Херсонській області.
Там Оспанов нібито вирішив допомогти військовим, які застрягли на БТР-82А. Далі, зазначали, що після прибуття полковника до БТР та початку встановлення буксирувальних тросів, евакуаційна група потрапила під артилерійський обстріл ЗСУ.
Прокурори розпочали розслідування щодо обстрілів Куп'янського района окупантами
В Офісі генпрокурора заявили, що 8 січня близько 18:30 російські військові обстріляли смт Великий Бурлук Куп'янського району. Пошкоджено будинок культури, складські приміщення підприємства. Попередньо, ворог бив по селищу авіабомбами.
Також близько 17:30 окупанти здійснили артилерійський обстріл смт Дворічна Куп'янського району. Поранено 56-річного чоловіка та жінку 63 років. Пошкоджено житлові будинки.
Яка ситуація на Таврійському напрямку
Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що за три дні взяли майже 30 полонених окупантів. Авіаударів не було.
В операційній зоні ОСУВ "Таврія" минулої доби ворог завдав 5 ракетних ударів, провів 37 бойових зіткнень та здійснив 452 артобстріли.
Загальні втрати ворога минулої доби склали 375 осіб та 21 одиницю військової техніки. Зокрема, 2 танки, 5 ББМ, 1 артсистему, 9 БпЛА, 2 автомобілі та 1 одиницю спецтехніки
У Силах оборони Півдня України розповіли про ситуацію в регіоні
В зоні відповідальності Сил оборони Півдня ворог не припиняє спроб вибити наші підрозділи з позицій на лівобережжі. Протягом доби противник здійснив 12 безуспішних штурмових дій.
Окупанти активно ведуть аеророзвідку, продовжують тиснути артилерійськими обстрілами, застосовують ударні дрони по населених пунктах Херсонщини та Миколаївщини.
Протягом бойової доби противник застосував 2 FPV-дрони по Миколаївці на Херсонщині та Солончаках на Миколаївщині. 2 рази вдарив артилерією по Херсону, також обстріляно Зміївку, Антонівку на Херсонщині, Очаків та території Куцурубської громади на Миколаївщині.
Внаслідок злочинних дій ворога, під час артилерійських обстрілів пошкоджено 2 будинки. Жертв серед населення немає.
Справу нардепа Дубінського передали у суд
Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата за фактом службового підроблення. Розслідування встановило, що депутат вніс неправдиві відомості до офіційних документів на підставі яких виїхав за кордон,
– заявили в Офісі генпрокурора.
В Україні могли збити "Шахед" з реактивним двигуном
Військовий експерт Сергій Бескрестнов заявив, що в Україні збили перший безпілотник типу "Шахед", що містив реактивний двигун. "Флеш" зазначив, що цей двигун був вироблений у Китаї.
За словами експерта, тепер важливо розуміти нові небезпеки, які можуть принести "Шахеди" з реактивним двигуном.
На реактивному двигуні "Шахеди" можуть літати по всій країні. Раніше були сумніви,
– сказав "Флеш".
Водночас він запевнив, що жодної російської "супер зброї" на нових "Шахедах" немає. Адже цей безпілотник містить звичайний заряд і йде за звичайною навігацією.
"Швидкість висока, ППО відпрацьовує. Мобільні групи з "зенітками" марні, їм потрібно видавати тепер ПЗРК ("Оса", "Ігла", "Стінгер")", – наголосив експерт.
Він також зауважив, що долітатимуть "Шахеди" з реактивними двигунами до нашої держави швидше, а також будуть маневрувати. Крім того, Бескрестнов зазначив, що українці мають знати, що, окрім звуку "мопеда" в небі, тепер є звук літака.
Водночас речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону зазначив, що не може підтвердити інформацію про збиття реактивного "Шахеда", адже вони його не знаходили. За словами полковника, цей реактивний "Шахед" походить на міні крилату ракету.
Він зазначив, що запас бойової частини у "Шахеді" не може бути великий, тому що реактивний двигун сам по собі має споживати багато пального.
Яка ситуація у Донецькій області
Очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін заявив, що ніч в області минула відносно спокійно, інформація про постраждалих не надходила.
Окупанти завдали ударів по таких районах Донецької області:
- Покровський район. Вночі росіяни випустили 3 ракети по Покровську — поцілили у промислову будівлю. У Курахівській громаді обстріляні околиці Гострого і промзона Курахового. У Мар'їнській громаді під вогнем Красногорівка, Новомихайлівка і Єлизаветівка.
- Краматорський район. У Торському Лиманської громади пошкоджено 9 будинків.
- Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 2 приватні будинки і промислова будівля. У Сіверську пошкоджено будинок.
У захисну огорожу біля КПП Білого дому у Вашингтоні врізався позашляховик
О 18:00 за місцевим часом водій зіткнувся з зовнішніми воротами Білого дому. Про це повідомив представник Секретної служби Ентоні Гульєльмі.
На кадрах з місця події видно щось схоже на сріблястий або сірий Cadillac Escalade із номерами Virginia. Поки транспорт не забрали з місця ДТП, рух на вулиці був ускладнений.
Автомобіль врізався у ворота Білого дому: дивіться відео
Президента Байдена не було у Білому домі під час аварії. Відомо, що водій досі перебуває під вартою, а розслідування триває.
СБУ затримала російського інформатора, який "полював" на ППО та HIMARS під Слов’янськом
Служба безпеки затримала ще одного інформатора фсб у результаті контрдиверсійних заходів на Донеччині. Зловмисник «зливав» локації Сил оборони, які залучені до бойових операцій на східному фронті.
Насамперед він намагався виявити пункти базування українських комплексів ППО та реактивних систем залпового вогню, у тому числі типу M142 HIMARS.
Також фігурант цікавився місцями найбільшого зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ в районі Слов’янська.
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюремного ув’язнення.
На Миколаївщині шар льоду на дротах сягає 5 сантиметрів
Компанія "Миколаївобленерго" 9 січня інформує про критичну ситуацію в регіоні через негоду. Шар льоду, що сягає понад 5 сантиметрів, спричинив масові пошкодження ліній електропередач.
Станом на ранок вівторка, 9 січня, в області знеструмлено 179 населених пунктів, ще 23 – частково. Відновлювальні роботи тривають, але погодні умови ускладнюють ситуацію.
У Миколаївській області на лінії електропередач – брили льоду / Фото АТ "Миколаївобленерго"
У зв'язку з надзвичайною ситуацією "Миколаївобленерго" закликає громадян бути обережними та уважними до власної безпеки, особливо під час перебування на вулиці.
Кулеба розповів, що рішення Німеччини вдвічі збільшити видатки на військову допомогу Україні не є спонтанним. Берлін поступово та планово нарощував підтримку нашої країни та планував її збільшувати.
ЗМІ пишуть, що Зеленський планує відвідати Швейцарію з 15 по 19 січня. Там у Давосі відбуватиметься Всесвітній економічний форум.
На Півдні окупанти знищили вітрогенератор за допомогою дрона. Про це повідомив Elementum Energy, міжнародний інвестор зі Сполученого Королівства в галузі відновлюваної енергетики України.
Чому не було "Шахедів"
Цієї вночі ворог вперше за довгий час не застосовував дрони-камікадзе типу "Шахед". Речниця Сил оборони Півдня відповіла, що негода завадила окупантам.
"Розуміємо, що відсутність дронової атаки – це також відгук, певним чином, й погодних умов також. Одначе артилерійські обстріли ворог продовжує", – сказала Наталія Гуменюк.
Кількість загиблих внаслідок атаки на Хмельниччину 8 січня зросла до 3. Під завалами знайшли тіло чоловіка 1955 року народження. Пошукову операцію завершено.
Обстріли України
- Вночі росіяни здійснили 5 обстрілів прикордонних територій Сумської області. Зафіксовано 24 вибухи.
- Артилерійських та мінометних ударів зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини.
- На Запоріжжі зафіксовано 54 обстріли в 13 населених пунктах.
- Херсонську міську територіальну громаду за минулу добу було обстріляно 3 рази 10 снарядами. Загалом в області зафіксовано 41 обстріл.
- Після опівночі під обстрілом був Марганець, що на Нікопольщині. Ворог вдарив по місту з важкої артилерії. Пошкоджені 5 багатоповерхівок і 2 авто.
- О 00:28 ворог завдавав артилерійських обстрілів по населеному пункту Куцурубської громади на Миколаївщині.
У ВМС інформують, що у:
- Чорному морі – 2 ворожі кораблі;
- Азовському морі – 1 корабель;
- Середземному морі – 3 судна (2 носії "Калібрів").
Загальний залп ракет становить до 16 одиниць.
Втрати ворога
У Генштабі констатували, що за минулу добу ЗСУ ліквідували ще 820 окупантів. Загалом – 365 990 ворожих бійців.
Глава МЗС Кулеба заявив, що зі японською колегою детально проговорив те, що КНДР постачає ракети Росії. Це трапилось під час візиту очільниці МЗС Японії Йоко Камікава в Україну.
"Нам важливі знання та інформація, якими володіє Японія. Тому що цими ж ракетами Північна Корея стріляє і в регіоні, і в тому числі – в бік Японії. Тому, не буду всього розкривати, але тут є простір для взаємодії, й ми про цю взаємодію домовилися",
– запевнив Дмитро Кулеба.
У Волгоградській області у полі біля залізничної дороги виявили ракету Х-101, що, ймовірно, летіла в Україну. Ворожі ЗМІ спершу писали про те, що нібито це сріблястий НЛО.
У Волгоградській області знайшли ракету Х-101 / Фото з телеграм-каналів
У Білому домі міркують над тим, як забезпечити наше військо тим, про що просив раніше головнокомандувач ЗСУ Залужний. Представники Білого дому 8 січня зустрілися з десятком лідерів венчурних фірм, технологічних, а також оборонних компаній.
Мета їхньої зустрічі полягала у посиленні доступу нашої держави до сучасного обладнання США. Це б дало можливість Україні подолати технологічні виклики.
За словами речника Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука, інформація про переміщення росіянами ВДК "Петр Моргунов" до бухти в Севастополі не відповідає дійсності. Спікер констатував, що цей великий десантний корабель перебуває в іншій частині Чорного моря.
Міністр оборони Умєров заявив, що активно з командою працює над вичищення системи від недоброчесних учасників. Для цього тісно співпрацює з правоохоронцями – щоб викорінювати прояви корупції.
"Новини про затримання та кримінальні справи, які ви бачите останнім часом, – це зміни. Зміни, які буде помітно все частіше", – сказав Умєров.
Голова МЗС України Дмитро Кулеба сказав, як ставиться до того, що Орбан може очолити Єврораду.
Він наголосив, що є ще пів року, аби вирішити: хто замінить Шарля Мішеля.
"Як казала моя бабуся, пережили голод, переживемо й розкоші. У нас по європейському треку дуже інтенсивна робота. У нас є чіткий план, чітке розуміння, куди ми рухаємось, хто з ким працює, який графік ухвалення рішень, адвокації цих рішень. На темпи євроінтеграції це не повинно вплинути", – додав міністр.