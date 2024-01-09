19:45, 9 січня

Кореспондент The Wall Street Journal Ярослав Трофимов написав для видання WP колонку на основі своєї книги про російсько-українську війну. В ній ідеться про те, що Україна могла змінити хід історії, якби Захід надав зброю вчасно.

Або якби підтримав зухвалий план Залужного у 2022 році наступати в Запорізькій області та рухатися до Азовського моря, щоб відрізати Крим.

Але США боялися ядерної зброї Путіна та вирішили, що безпечніше буде звільнити Херсон і окуповану територію Харківської області.

За цей час росіяни укріпили свої позиції та стягнули більше людей. А Путін втягнув Україну у внутрішню політику США.

