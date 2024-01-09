С 24 февраля 2022 года Кремль лишил жизни 365 990 своих граждан. Однако потери врага могут быть значительно больше, ведь их трудно сосчитать из-за интенсивных боев.
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Какие потери врага на войне в Украине
- танков – 6 036 (+5);
- боевых бронированных машин – 11 203 (+9);
- артиллерийских систем – 8 672 (+6);
- РСЗО – 954 (+1);
- средств ПВО – 638 (+0);
- самолетов – 329 (+0);
- вертолетов – 324 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6 823 (+1);
- крылатых ракет – 1 805 (+18);
- кораблей/катеров – 23 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 11 552 (+10);
- специальной техники – 1 333 (+5).
Потери врага 9 января 2024 года
Последние новости о потерях врага
- Противотанкист 79 отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожил четыре боевые бронированные машины в одном бою. Так украинский защитник сорвал вражескую атаку.
- Наши Силы специальных операций ВСУ уничтожили вражеский российский комплекс "Тирада-2". Он предназначен для подавления спутниковой связи. Успеха наши военные достигли на Донецком направлении.
- Ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман рассказал, что в течение 2023 года в Украине погибло более 300 тысяч оккупантов, а в 2024-м общее количество убитыми и ранеными достигнет 500 тысяч.