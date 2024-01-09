С 24 февраля 2022 года Кремль лишил жизни 365 990 своих граждан. Однако потери врага могут быть значительно больше, ведь их трудно сосчитать из-за интенсивных боев.

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Какие потери врага на войне в Украине

танков – 6 036 (+5);

боевых бронированных машин – 11 203 (+9);

артиллерийских систем – 8 672 (+6);

РСЗО – 954 (+1);

средств ПВО – 638 (+0);

самолетов – 329 (+0);

вертолетов – 324 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6 823 (+1);

крылатых ракет – 1 805 (+18);

кораблей/катеров – 23 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 11 552 (+10);

специальной техники – 1 333 (+5).

Потери врага 9 января 2024 года

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