З 24 лютого 2022 року Кремль позбавив життя 365 990 своїх громадян. Проте втрати ворога можуть бути значно більшими, адже їх важко порахувати через інтенсивні бої.

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Які втрати ворога на війні в Україні

танків – 6036 (+5);

бойових броньованих машин – 11203 (+9);

артилерійських систем – 8672 (+6);

РСЗВ – 954 (+1);

засобів ППО – 638 (+0);

літаків – 329 (+0);

гелікоптерів – 324 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6823 (+1);

крилатих ракет – 1805 (+18);

кораблів /катерів – 23 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 11552 (+10);

спеціальної техніки – 1333 (+5).



Втрати ворога 9 січня 2024 року

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