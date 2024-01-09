З 24 лютого 2022 року Кремль позбавив життя 365 990 своїх громадян. Проте втрати ворога можуть бути значно більшими, адже їх важко порахувати через інтенсивні бої.
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Які втрати ворога на війні в Україні
- танків – 6036 (+5);
- бойових броньованих машин – 11203 (+9);
- артилерійських систем – 8672 (+6);
- РСЗВ – 954 (+1);
- засобів ППО – 638 (+0);
- літаків – 329 (+0);
- гелікоптерів – 324 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6823 (+1);
- крилатих ракет – 1805 (+18);
- кораблів /катерів – 23 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11552 (+10);
- спеціальної техніки – 1333 (+5).
Втрати ворога 9 січня 2024 року
Останні новини про втрати ворога
- Протитанкіст 79 окремої десантно-штурмової бригади знищив чотири бойові броньовані машини в одному бою. Так український захисник зірвав ворожу атаку.
- Наші Сили спеціальних операцій ЗСУ знищили ворожий російський комплекс "Тірада-2". Він призначений для придушення супутникового зв'язку. Успіху наші військові досягли на Донецькому напрямку.
- Ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман розповів, що протягом 2023 року в Україні загинуло понад 300 тисяч окупантів, а 2024-го загальна кількість убитими й пораненими сягне 500 тисяч.