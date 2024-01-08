Військовий експерт, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман сказав 24 Каналу, що важко погодитися з такими висновками. Під час інтенсивних бойових дій поранених як мінімум удвічі більше, ніж загиблих, а тому загальна кількість втрат ворога 2024 року може бути втричі більшою – півтора мільйона осіб.

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"Це ще залежить від того, наскільки важке поранення. Але головне – якщо людина поранена, вона на певний час вибуває принаймні з лав свого підрозділу", – сказав Гетьман.

У британській розвідці вважають, що для поновлення високопрофесійних і досвідчених підрозділів Росії може знадобитись 5–10 років.

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"Їхні втрати зростають, тому що вони намагаються вести наступальні дії, не спираючись на новітню тактику чи на якісь розумні речі, а використовуючи так звані м'ясні штурми. Ніхто не рахується з кількістю втрат", – констатував Гетьман.

Британські розвідники також зауважили, що зростання щоденних втрат російської армії (майже 300 на день) майже напевно свідчить про її деградацію і перетворення на "масову армію" нижчої якості та більшої кількості.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 8 січня загинуло 365 170 російських окупантів. Упродовж доби 7 січня захисники знищили 440 ворогів.

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