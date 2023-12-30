Розвідка Британії прогнозує, що з такими темпами до 2025 року загальна цифра втрат живої сили військ окупанта перетне позначку у 500 тисяч.

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Втрати окупантів у війні зросли

У розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну зазначається, що у 2023 році середні щоденні втрати росіян в особовому складі, вбитими й пораненими, зросли до майже 300 на день, що більше, ніж у 2022 році.

Це зростання щоденних втрат, про які повідомляє українська сторона, майже напевно є свідченням деградації російських сил і їхнього перетворення на "масову армію" нижчої якості та більшої кількості після "часткової мобілізації" резервістів у вересні 2022 року,

– зазначає розвідка.

У розвідці Британії заявили, що Росії, ймовірно, знадобиться 5 – 10 років на відновлення когорти високопрофесійних та досвідчених підрозділів.

Аналітики зауважили, що якщо поточні темпи втрат будуть зберігатися протягом 2024 року, то до 2025 року втрати Росії вбитими й пораненими сягнуть понад пів мільйона.

Також у розвідці нагадали, що при цьому за 9 років війни в Афганістані СРСР втратив приблизно 70 тисяч осіб.

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