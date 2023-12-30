Так, лише за минулу добу втрати ворога зросли ще на 750 бійців. Про це інформує 24 Канал.

До речі Ворожа техніка палала яскраво: ексклюзивний репортаж 24 Каналу з Авдіївського напрямку

Втрати Росії на ранок 30 грудня

  • Особового складу – близько 358 270 (+750),
  • танків – 5969 (+16),
  • бойових броньованих машин – 11053 (+20),
  • артилерійських систем – 8434 (+17),
  • РСЗВ – 939 (+1),
  • засобів ППО – 621 (+1),
  • літаків – 329 (+0),
  • гелікоптерів – 324 (+0,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6554 (+15),
  • крилатих ракет – 1708 (+88),
  • кораблів / катерів – 23 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 11244 (+29),
  • спеціальної техніки – 1260 (+6).

втрати ворогаВтрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ