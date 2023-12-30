Так, лише за минулу добу втрати ворога зросли ще на 750 бійців. Про це інформує 24 Канал.
До речі Ворожа техніка палала яскраво: ексклюзивний репортаж 24 Каналу з Авдіївського напрямку
Втрати Росії на ранок 30 грудня
- Особового складу – близько 358 270 (+750),
- танків – 5969 (+16),
- бойових броньованих машин – 11053 (+20),
- артилерійських систем – 8434 (+17),
- РСЗВ – 939 (+1),
- засобів ППО – 621 (+1),
- літаків – 329 (+0),
- гелікоптерів – 324 (+0,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6554 (+15),
- крилатих ракет – 1708 (+88),
- кораблів / катерів – 23 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11244 (+29),
- спеціальної техніки – 1260 (+6).
Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ