Только за минувшие сутки потери врага выросли еще на 750 бойцов. Об этом информирует 24 Канал.
Кстати говоря Вражеская техника пылала ярко: эксклюзивный репортаж 24 Канала по Авдеевскому направлению
Потери России на утро 30 декабря
- Личного состава – около 358 270 (+750),
- танков – 5969 (+16),
- боевых бронированных машин – 11053 (+20),
- артиллерийских систем – 8434 (+17),
- РСЗО – 939 (+1),
- средств ПВО – 621 (+1),
- самолетов – 329 (+0),
- вертолетов – 324 (+0,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6554 (+15),
- крылатых ракет – 1708 (+88),
- кораблей / катеров – 23 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 11244 (+29),
- специальной техники – 1260 (+6).
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Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ
Россияне подтвердили гибель моряков в результате удара по "Новочеркасску"
- Ночью 26 декабря тактическая авиация Воздушных сил мощно атаковала большой российский десантный корабль "Новочеркасск".
- 29 декабря стало известно, что активисты "Кибер Сопротивления" перехватили переписку врага.
- В письме главкома военно-морского флота России было предложение объявить траур в городе Новочеркасске в связи со смертью 74 моряков.
- Кроме того, было отмечено, что еще 27 захватчиков ранены.