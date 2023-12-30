Только за минувшие сутки потери врага выросли еще на 750 бойцов. Об этом информирует 24 Канал.

Кстати говоря Вражеская техника пылала ярко: эксклюзивный репортаж 24 Канала по Авдеевскому направлению

Потери России на утро 30 декабря

  • Личного состава – около 358 270 (+750),
  • танков – 5969 (+16),
  • боевых бронированных машин – 11053 (+20),
  • артиллерийских систем – 8434 (+17),
  • РСЗО – 939 (+1),
  • средств ПВО – 621 (+1),
  • самолетов – 329 (+0),
  • вертолетов – 324 (+0,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6554 (+15),
  • крылатых ракет – 1708 (+88),
  • кораблей / катеров – 23 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 11244 (+29),
  • специальной техники – 1260 (+6).

Смотрите также В России скулят, что ВСУ "за 35 секунд" уничтожили целую колонну оккупантов под Синьковкой: видео

втрати ворогаПотери врага / Инфографика Генштаба ВСУ

Россияне подтвердили гибель моряков в результате удара по "Новочеркасску"

  • Ночью 26 декабря тактическая авиация Воздушных сил мощно атаковала большой российский десантный корабль "Новочеркасск".
  • 29 декабря стало известно, что активисты "Кибер Сопротивления" перехватили переписку врага.
  • В письме главкома военно-морского флота России было предложение объявить траур в городе Новочеркасске в связи со смертью 74 моряков.
  • Кроме того, было отмечено, что еще 27 захватчиков ранены.