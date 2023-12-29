Несмотря на безумные потери, российские оккупанты продолжают попытки атак на Купянском направлении. Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал, что россияне потеряли до 10 единиц техники и десятки солдат.

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Что известно о потерях оккупантов под Синьковкой

Утренний штурм (28 декабря – 24 Канал) российскими оккупантами населенного пункта Синьковка,

– написал Сырский, опубликовав соответствующее видео

По его данным, в результате атаки враг потерял:

1 танк;

3 боевые машины пехоты;

30 оккупантов.

Кроме того, еще 1 танк поврежден и 10 врагов получили ранения.

Известно, что такого результата достигли совместной работой 14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого и 30 отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского.

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Как "пылает" у оккупантов

У россиян началась истерика из-за атаки на их личный состав и технику под Синьковкой. В частности, один из российских пропагандистов посетовал, что наши военные справились "за 35 секунд". В частности, они уничтожили 4 наших бронемашины, а точнее – два танка (один с тралом) и две боевые машины пехоты россиян.

"Честно говоря, уже совсем непонятно, что там происходит", – заявил пропагандист.

Но впоследствии он сообщение отредактировал и сообщил дополнительную информацию, что, мол, неизвестно, закрепились ли в районе Синьковки ВСУ, однако там они взяли в плен несколько российских оккупантов.

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Потери врага на фронте: коротко