Несмотря на безумные потери, российские оккупанты продолжают попытки атак на Купянском направлении. Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал, что россияне потеряли до 10 единиц техники и десятки солдат.
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Что известно о потерях оккупантов под Синьковкой
Утренний штурм (28 декабря – 24 Канал) российскими оккупантами населенного пункта Синьковка,
– написал Сырский, опубликовав соответствующее видео
По его данным, в результате атаки враг потерял:
- 1 танк;
- 3 боевые машины пехоты;
- 30 оккупантов.
Кроме того, еще 1 танк поврежден и 10 врагов получили ранения.
Известно, что такого результата достигли совместной работой 14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого и 30 отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского.
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Как "пылает" у оккупантов
У россиян началась истерика из-за атаки на их личный состав и технику под Синьковкой. В частности, один из российских пропагандистов посетовал, что наши военные справились "за 35 секунд". В частности, они уничтожили 4 наших бронемашины, а точнее – два танка (один с тралом) и две боевые машины пехоты россиян.
"Честно говоря, уже совсем непонятно, что там происходит", – заявил пропагандист.
Но впоследствии он сообщение отредактировал и сообщил дополнительную информацию, что, мол, неизвестно, закрепились ли в районе Синьковки ВСУ, однако там они взяли в плен несколько российских оккупантов.
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Потери врага на фронте: коротко
- По состоянию на утро 29 декабря в Генштабе сообщили, что оккупанты потеряли на фронте только за последние сутки 850 единиц личного состава. С 24 февраля 2022 года враги потеряли 357 520 вражеских бойцов.
- Кроме того, поражают потери врага в технике. Россия оставила на войне в Украине уже 5 953 танков, 11 033 боевых бронированных машин, 620 средств ПВО, 329 самолетов, 324 вертолета, одну подводную лодку, 23 корабля и много другой техники.