Разведка Британии прогнозирует, что с такими темпами к 2025 году общая цифра потерь живой силы войск оккупанта пересечет отметку в 500 тысяч.

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Потери оккупантов в войне возросли

В разведывательном обзоре Министерства обороны Британии о российско-украинской войне отмечается, что в 2023 году средние ежедневные потери россиян в личном составе, убитыми и ранеными, выросли до почти 300 в день, что больше, чем в 2022 году.

Этот рост ежедневных потерь, о которых сообщает украинская сторона, почти наверняка является свидетельством деградации российских сил и их превращения в "массовую армию" более низкого качества и большего количества после "частичной мобилизации" резервистов в сентябре 2022 года,

– отмечает разведка.

В разведке Британии заявили, что России, вероятно, понадобится 5 – 10 лет на восстановление когорты высокопрофессиональных и опытных подразделений.

Аналитики отметили, что если текущие темпы потерь будут сохраняться в течение 2024 года, то к 2025 году потери России убитыми и ранеными достигнут более полумиллиона.

Также в разведке напомнили, что при этом за 9 лет войны в Афганистане СССР потерял примерно 70 тысяч человек.

Потери врага на фронте: коротко