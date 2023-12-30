Разведка Британии прогнозирует, что с такими темпами к 2025 году общая цифра потерь живой силы войск оккупанта пересечет отметку в 500 тысяч.
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Потери оккупантов в войне возросли
В разведывательном обзоре Министерства обороны Британии о российско-украинской войне отмечается, что в 2023 году средние ежедневные потери россиян в личном составе, убитыми и ранеными, выросли до почти 300 в день, что больше, чем в 2022 году.
Этот рост ежедневных потерь, о которых сообщает украинская сторона, почти наверняка является свидетельством деградации российских сил и их превращения в "массовую армию" более низкого качества и большего количества после "частичной мобилизации" резервистов в сентябре 2022 года,
– отмечает разведка.
В разведке Британии заявили, что России, вероятно, понадобится 5 – 10 лет на восстановление когорты высокопрофессиональных и опытных подразделений.
Аналитики отметили, что если текущие темпы потерь будут сохраняться в течение 2024 года, то к 2025 году потери России убитыми и ранеными достигнут более полумиллиона.
Также в разведке напомнили, что при этом за 9 лет войны в Афганистане СССР потерял примерно 70 тысяч человек.
Потери врага на фронте: коротко
- Силам обороны по состоянию на 30 декабря уже удалось ликвидировать более 358 тысяч оккупантов. Украинские военные также уничтожили более 48 тысяч единиц вражеской техники и вооружения.
- Войной против Североатлантического альянса Кремль оправдывает свои многочисленные провалы в Украине. Они отмечают, мол, Россия воюет не только против Украины, а против всего блока НАТО.
- Потери российских военных на войне в Украине уже превысили отметку в 300 тысяч, а это больше, чем 19 армий НАТО вместе взятых, или даже больше населения целых государств.