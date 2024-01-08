Военный эксперт, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман сказал 24 Каналу, что сложно согласиться с такими выводами. Во время интенсивных боевых действий раненых как минимум вдвое больше, чем погибших, поэтому общее количество потерь врага в 2024 году может быть втрое больше – полтора миллиона человек.

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"Это еще зависит от того, насколько тяжело ранение. Но главное – если человек ранен, он на время выбывает по крайней мере из рядов своего подразделения", – сказал Гетьман.

В британской разведке считают, что для обновления высокопрофессиональных и опытных подразделений России может потребоваться 5–10 лет.

Почему Россия несет такие большие потери

"Их потери растут, потому что они пытаются вести наступательные действия, не опираясь на новейшую тактику или какие-то разумные вещи, а используя так называемые мясные штурмы. Никто не считается с количеством потерь", – констатировал Гетьман.

Британские разведчики также отметили, что рост ежедневных потерь российской армии (почти 300 в день) почти наверняка свидетельствует о ее деградации и превращении в "массовую армию" более низкого качества и большего количества.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 8 января погибло 365 170 российских оккупантов. За сутки 7 января защитники уничтожили 440 врагов.

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