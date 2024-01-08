Как отметили в Десантно-штурмовых войсках ВСУ, техника оккупантов осталась гореть в поле. Большинство бойцов вражеской пехоты были уничтожены.
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Десантник ВСУ в одном бою сжег четыре российских ББМ
Десантники 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады продолжают отражать вражеские атаки в Донецкой области, удерживая определенные рубежи обороны.
Недавно враг снова предпринял попытку прорвать оборонительные порядки Таврических десантников, бросив на штурм пять единиц боевой бронированной техники вместе с пехотой. Впрочем, атака была успешно отбита.
В этом бою особо отличился противотанкист одного из подразделений бригады – младший сержант Андрей на позывной "Седой". Меткими выстрелами из противотанкового ракетного комплекса "Джавелин" он уничтожил четыре бронированных машины, сорвав атаку врага,
– говорится в сообщении.
Таким образом, военный увеличил личный счет уничтоженной вражеской техники до 22 единиц.
Десантник 79 ОДШБр уничтожил четыре бронированных машины россиян: смотрите видео
Потери врага на фронте: последние новости
- 28 декабря стало известно о том, что один из военных 79 ОДШБр за несколько дней на позиции сбил 4 российских FPV-дрона и один БпЛА типа Mavic. Младший сержант Дмитрий ликвидировал вражеские беспилотники из автомата Калашникова.
- 6 января во время успешной операции в Белгороде 6 января украинские военные уничтожили два зенитно-ракетных комплекса "Панцирь-С1". Эта операция проходила при поддержке платформы United24. Сложная миссия была направлена на ослабление страны-агрессорки. В разведке отметили, что стоимость одного такого российского ОДГК составляет примерно 10 – 15 миллионов долларов.
- 8 января стало известно, что во время спецоперации на Донецком направлении операторы 3-го отдельного полка ССО обнаружили и уничтожили российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Тирада-2". С помощью разведданных украинские военные установили точные координаты комплекса. Огневое поражение было нанесено ракетным подразделением Сил обороны, что привело к полному уничтожению системы.
- В Генштабе сообщили, что за прошедшие сутки авиация нанесла удары по 4 районам сосредоточение личного состава оккупантов. Всего за прошедший день произошло 35 боевых столкновений.