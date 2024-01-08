Как отметили в Десантно-штурмовых войсках ВСУ, техника оккупантов осталась гореть в поле. Большинство бойцов вражеской пехоты были уничтожены.

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Десантник ВСУ в одном бою сжег четыре российских ББМ

Десантники 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады продолжают отражать вражеские атаки в Донецкой области, удерживая определенные рубежи обороны.

Недавно враг снова предпринял попытку прорвать оборонительные порядки Таврических десантников, бросив на штурм пять единиц боевой бронированной техники вместе с пехотой. Впрочем, атака была успешно отбита.

В этом бою особо отличился противотанкист одного из подразделений бригады – младший сержант Андрей на позывной "Седой". Меткими выстрелами из противотанкового ракетного комплекса "Джавелин" он уничтожил четыре бронированных машины, сорвав атаку врага,

– говорится в сообщении.

Таким образом, военный увеличил личный счет уничтоженной вражеской техники до 22 единиц.

Десантник 79 ОДШБр уничтожил четыре бронированных машины россиян: смотрите видео

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