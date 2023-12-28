Одним из умелых воинов оказался младший сержант Дмитрий, информирует 24 Канал. Армеец сбил вражеские дроны из автомата Калашникова.
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Россияне начали атаковать позиции десантников из Николаева дронами-камикадзе. После очередного прилета вражеского БПЛА, Дмитрий определил маршрут полета дрона, подготовил оружие и ждал вражеский беспилотник.
Защитник вылез на земляную насыпь укрепления. Все, чтобы привлечь внимание оператора российского дрона к себе. Когда БПЛА заметил цель и начал атаковать десантника, Дмитрий сбил вражеский беспилотник двумя выстрелами из автомата.
Я четко понимал все риски, связанные с этим вариантом поединка. Ведь, если бы я ошибся, то шансов уцелеть у меня не оставалось. Но я был уверен в себе, ведь всегда хорошо стрелял и к тому же хорошо подготовился,
– рассказал десантник.
Автомат, с которого стрелял военный, был оборудован оптическим прицелом. Это помогло ему легче попасть по дрону. В общем, Дмитрий сбил 4 российских FPV-дрона. Впоследствии оккупанты отправили еще один БПЛА – Mavic со сбросом, чтобы попасть в военного. Однако его десантник тоже приземлил.
"Я не принуждаю своих бойцов к таким действиям, ведь они очень опасны – с дронами-камикадзе нужно бороться с помощью РЭБ. В то же время могу отметить сноровку воина, что в сложившейся ситуации действовал мужественно и решительно – как и положено десантнику", – рассказал командир Дмитрия.
Потери врага: новости
- В течение 27 декабря ВСУ ликвидировали 920 оккупантов. В общей сложности с начала полномасштабной войны враг потерял 356 670 своих военных.
- Также в среду у захватчиков уменьшилось на 27 танков, 42 боевые бронированные машины и 15 артсистем. Украинские военные уничтожили 1 РСЗО, 1 средство ПВО и 32 БПЛА оперативно-тактического уровня. Не стало у россиян 40 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 7 единиц спецтехники.
- С начала 2023 года сотрудники Службы безопасности Украины уничтожили более полутысячи российских танков. Такого результата СБУ добились вместе с подразделениями ВСУ.