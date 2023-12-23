Захватчики модернизируют средства, которые есть у них на вооружении. Об этом 24 Каналу рассказал командир роты ударных БпАК "АХИЛЕС" 92-й ОШБ Юрий Федоренко.
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"Враг имеет свои инженерные центры, производство. Оккупанты перенимают лучший опыт у Сил обороны, пытаются копировать. Направление БПЛА противник определяет как одно из приоритетных. Они модернизируют, выпускают средства, которые у них на вооружении", – объяснил он.
Применение дронов на фронте
Юрий Федоренко отметил, что, в частности, враг модернизирует разведывательные беспилотники "Орлан", ударные "Ланцеты". Также у оккупантов уже есть модифицированный дрон "Куб", который предназначен действовать против живой силы, и другие БПЛА.
Кроме того, россияне активно применяют дроны гражданского назначения. В частности, FPV-дроны, которых у врага достаточно.
Поскольку Силы обороны имеют большую мотивацию и большой опыт, наши группы используют коптеры гражданского назначения гораздо эффективнее. Но враг точно не останавливается, он пытается наращивать свои возможности,
– сказал военный.
Поэтому в Силах обороны активно развиваются средства радиоэлектронной борьбы. В частности, портативные, которые должны закрывать передовые подразделения, штурмовые группы, пути сообщения и так далее.
Что происходит на фронте: последние новости
- В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские Силы обороны наносят врагу потери, как в живой силе, так и в технике. Защитники отразили 16 атак врага в районе Синьковки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.
- За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага. Также украинская ПВО уничтожила три истребителя Су-34.
- Подразделения ракетных войск поразили 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов и 2 пункта управления врага.
- За минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 1 040 оккупантов. Заметим, что общее количество потерь России в личном составе составляет 352 390 человек.