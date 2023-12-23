Об этом 24 Каналу заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат. По его словам, российские летчики теперь задумались, стоит ли так рисковать, ведь командование отправляет их на смерть.

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"Чрезвычайно важно сегодня такими потерями, сбитием самолетов влиять и на российских летчиков. Они там сейчас задумались, стоит ли так рисковать. Командование отправило их на смерть", – сказал спикер.

Сейчас оккупанты в своих пабликах называют сбитие трех Су-34 "черным днем ​​российской авиации". Это существенные потери для врага, ведь это очень дорогие самолеты, на каждом борту размещается два пилота.

Сложность операции

Юрий Игнат отметил, что это была сложная операция. Нужно близко к линии боевого столкновения развернуть батарею, пусть и не в полном составе, и застать врага врасплох, одним успешным ударом молниеносно быстро уничтожить цели. Такие действия будут оказывать серьезное влияние.

Было важно обеспечить нахождение подразделения, чтобы россияне об этом не узнали. Ведь они могли не подлететь или нанести поражение украинской ПВО, ведь для врага это важная цель. Эта операция была хорошо спланирована и успешна.

Су-34 несут управляемые авиабомбы, которые захватчики применяют уже более полугода. Первоначально это были единичные и не совсем точные случаи применения. Впоследствии враг несколько улучшил свои возможности, поэтому сброс управляемых авиабомб стал более массированным. Каждый самолет может нести по две 500-килограммовые авиабомбы.

Те бомбы не могут лететь дальше 25 километров от линии фронта. Если хотят запустить дальше – им нужно подлететь поближе. Это один из тех случаев, когда российская наглость зашкалила. Они решили подлететь ближе и попали в такую ситуацию,

– рассказал спикер.

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