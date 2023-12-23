Украинские защитники сбили вражеские бомбардировщики Су-34 22 декабря около полудня. Потери оккупантов в авиации являются прекрасной новостью, ведь так уменьшается преимущество врага в воздухе.
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В ISW проанализировали уничтожение российской авиации
Российские воздушно-космические силы понесли ощутимые потери 22 декабря, ведь украинские военные сбили сразу три истребителя Су-34 на Юге. Так называемые "военкоры" в сети жаловались, мол, бомбардировщики уничтожили в Херсонской области вблизи населенного пункта Крынки.
Аналитики Института изучения войны подчеркнули, что такая реакция на уничтожение истребителей продемонстрировала "большую обеспокоенность" оккупантов.
Российские военкоры отреагировали на инцидент большой озабоченностью возможностей противовоздушной обороны на юге Украины,
– отметили в ISW.
Они также добавили, что ранее российская армия несла такие большие потери в авиации 13 мая 2023 года. Тогда в Брянской области был настоящий "самолетопад", ведь оккупанты потеряли истребители Су-34 и Су-35, два вертолетных комплекса радиоэлектронного подавления Ми-8МТПР-1 и многоцелевой вертолет Ми-8.
Что известно об ущербе Су-34 на Юге Украины
- Командующий Воздушными силами Николай Олещук 22 декабря сообщил, что украинские защитники уничтожили три российских Су-34. Он поблагодарил военных за точную работу, а оккупантам пожелал "вечного полета".
- Впоследствии россияне подтвердили, что действительно потеряли истребители Так называемые "военкоры" в сети начали жаловаться, мол, Су-34 сбили на левобережье Херсонщины с ЗРК "Patriot". В то же время оккупанты также предполагали, что отработать по истребителям могло и российское "пе-ве-о".
- В сети утверждали, что якобы некоторым пилотам удалось спастись, ведь они успешно "катапультировались". Вместе с тем источники 24 Канала в разведке добавили, что жертвы среди окупантов точно есть. В настоящее время данные по потерям врага в личном составе уточняются.
- Спикер Воздушных сил Юрий Игнат прокомментировал сбитие Су-34 и подчеркнул, что командующий Николай Олещук молниеносно организовал работу военных и врагу удалось застать врасплох. По его словам, три российских истребителя удалось подловить, когда они выполняли рисковую операцию. Собственно, пытались сбросить управляемые авиабомбы на большую глубину по линии столкновения.