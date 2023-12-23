Украинские защитники сбили вражеские бомбардировщики Су-34 22 декабря около полудня. Потери оккупантов в авиации являются прекрасной новостью, ведь так уменьшается преимущество врага в воздухе.

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В ISW проанализировали уничтожение российской авиации

Российские воздушно-космические силы понесли ощутимые потери 22 декабря, ведь украинские военные сбили сразу три истребителя Су-34 на Юге. Так называемые "военкоры" в сети жаловались, мол, бомбардировщики уничтожили в Херсонской области вблизи населенного пункта Крынки.

Аналитики Института изучения войны подчеркнули, что такая реакция на уничтожение истребителей продемонстрировала "большую обеспокоенность" оккупантов.

Российские военкоры отреагировали на инцидент большой озабоченностью возможностей противовоздушной обороны на юге Украины,

– отметили в ISW.

Они также добавили, что ранее российская армия несла такие большие потери в авиации 13 мая 2023 года. Тогда в Брянской области был настоящий "самолетопад", ведь оккупанты потеряли истребители Су-34 и Су-35, два вертолетных комплекса радиоэлектронного подавления Ми-8МТПР-1 и многоцелевой вертолет Ми-8.

Что известно об ущербе Су-34 на Юге Украины