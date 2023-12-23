Українські захисники збили ворожі бомбардувальники Су-34 22 грудня близько опівдні. Втрати окупантів в авіації є чудовою новиною, адже так зменшується перевага ворога в повітрі.

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В ISW проаналізували знищення російської авіації

Російські повітряно-космічні сили зазнали відчутних втрат 22 грудня, адже українські військові збили відразу три винищувачі Су-34 на Півдні. так звані "воєнкори" у мережі бідкалися, мовляв, бомбардувальники знищили в Херсонській області поблизу населеного пункту Кринки.

Аналітики Інституту вивчення війни підкреслили, що така реакція на збиття винищувачів продемонструвала "велике занепокоєння". окупантів.

Російські воєнкори відреагували на інцидент великим занепокоєнням щодо можливостей протиповітряної оборони на півдні України,

– наголосили в ISW.

Вони також додали, що раніше російська армія зазнавала таких великих втрат в авіації 13 травня 2023 року. Тоді в Брянській області був справжній "літакопад", адже окупанти втратили винищувачі Су-34 та Су-35, два вертолітних комплекси радіоелектронного придушення Мі-8МТПР-1 та багатоцільовий вертоліт Мі-8.

Що відомо про збиття Су-34 на Півдні України