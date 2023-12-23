Українські захисники збили ворожі бомбардувальники Су-34 22 грудня близько опівдні. Втрати окупантів в авіації є чудовою новиною, адже так зменшується перевага ворога в повітрі.
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В ISW проаналізували знищення російської авіації
Російські повітряно-космічні сили зазнали відчутних втрат 22 грудня, адже українські військові збили відразу три винищувачі Су-34 на Півдні. так звані "воєнкори" у мережі бідкалися, мовляв, бомбардувальники знищили в Херсонській області поблизу населеного пункту Кринки.
Аналітики Інституту вивчення війни підкреслили, що така реакція на збиття винищувачів продемонструвала "велике занепокоєння". окупантів.
Російські воєнкори відреагували на інцидент великим занепокоєнням щодо можливостей протиповітряної оборони на півдні України,
– наголосили в ISW.
Вони також додали, що раніше російська армія зазнавала таких великих втрат в авіації 13 травня 2023 року. Тоді в Брянській області був справжній "літакопад", адже окупанти втратили винищувачі Су-34 та Су-35, два вертолітних комплекси радіоелектронного придушення Мі-8МТПР-1 та багатоцільовий вертоліт Мі-8.
Що відомо про збиття Су-34 на Півдні України
- Командувач Повітряних сил Микола Олещук 22 грудня повідомив, що українські захисники знищили три російських Су-34. Він подякував військовим за влучну роботу, а окупантам побажав "вічного польоту".
- Згодом росіяни підтвердили, що дійсно втратили винищувачі. Так звані "воєнкори" у мережі почали бідкатися, мовляв, Су-34 збили на лівобережжі Херсонщини із ЗРК "Patriot". Водночас окупанти також припускали, що відпрацювати по винищувачах могло й російське "пе-ве-о".
- У мережі стверджували, що буцімто деяким пілотам вдалося врятуватися, адже вони успішно "катапультувалися". Разом з тим, джерела 24 Каналу у розвідці додали, що жертви серед окупантів точно є. Наразі дані щодо втрат ворога в особовому складі уточнюються.
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат прокоментував збиття Су-34 й наголосив, що командувач Микола Олещук блискавично організував роботу військових і ворога вдалося застати зненацька. За його словами, три російські винищувачі вдалося підловити, коли вони виконували ризикову операцію. Власне, намагались скинути керовані авіабомби на більшу глибину за лінією зіткнення.