Про це 24 Каналу заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат. За його словами, російські льотчики тепер замислились, чи варто так ризикувати, адже їхнє командування відправляє їх на смерть.

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"Надзвичайно важливо сьогодні такими втратами, збиттям літаків впливати і на російських льотчиків. Вони там зараз замислились, чи варто так ризикувати. Командування відправило їх на смерть", – сказав речник.

Зараз окупанти у своїх пабліках називають збиття трьох Су-34 "чорним днем російської авіації". Це суттєві втрати для ворога, адже це дуже дорогі літаки, на кожному борту розміщується два пілоти.

Складність операції

Юрій Ігнат зазначив, що це була складна операція. Потрібно близько до лінії бойового зіткнення розгорнути батарею, нехай і не в повному складі, та застати ворога зненацька, одним успішним ударом блискавично швидко знищити цілі. Такі дії матимуть серйозний вплив.

Було важливо забезпечити перебування підрозділу, щоб росіяни про це не дізналися. Адже вони могли не підлетіти або завдати ураження українській ППО, адже для ворога це важлива ціль. Ця операція була гарно спланована та успішна.

Су-34 несуть керовані авіабомби, які загарбники застосовують вже понад пів року. Спочатку це були поодинокі та не зовсім точні випадки застосування. Згодом ворог дещо покращив свої можливості, тому скидання керованих авіабомб стали більш масованими. Кожен літак може нести по дві 500-кілограмові авіабомби.

Ті бомби не можуть летіти далі, ніж 25 кілометрів від лінії фронту. Якщо хочуть запустити далі – їм потрібно підлетіти ближче. Це один з тих випадків, коли російське нахабство зашкалило. Вони вирішили підлетіти ближче та потрапили у таку ситуацію,

– розповів речник.







