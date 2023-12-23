Загарбники модернізують засоби, які є у них на озброєнні. Про це 24 Каналу розповів командир роти ударних БпАК "АХІЛЕС" 92-ї ОШБ Юрій Федоренко.
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"Ворог має свої інженерні центри, виробництво. Окупанти переймають кращий досвід у Сил оборони, намагаються копіювати. Напрямок БпЛА противник визначає як один з пріоритетних. Вони модернізують, випускають засоби, які у них на озброєнні", – пояснив він.
Застосування дронів на фронті
Юрій Федоренко зазначив, що, зокрема, ворог модернізує розвідувальні безпілотники "Орлан", ударні "Ланцети". Також в окупантів вже є модифікований дрон "Куб", який призначений діяти проти живої сили, та інші БпЛА.
Крім того, росіяни активно застосовують дрони цивільного призначення. Зокрема, FPV-дрони, яких у ворога достатньо.
Оскільки Сили оборони мають більшу мотивацію та більший досвід, наші групи застосовують коптери цивільного призначення набагато ефективніше. Але ворог точно не зупиняється, він намагається нарощувати свої спроможності,
– сказав військовий.
Тому у Силах оборони активно розвиваються засоби радіоелектронної боротьби. Зокрема, портативні, які мають закривати передові підрозділи, штурмові групи, шляхи сполучення і так далі.
Що відбувається на фронті: останні новини
- У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські Сили оборони завдають ворогу втрат, як в живій силі, так і в техніці. Захисники відбили 16 атак ворога в районі Синьківки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.
- Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога. Також українська ППО знищила три винищувачі Су-34.
- Підрозділи ракетних військ уразили 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів та 2 пункти управління ворога.
- За минулу добу ЗСУ ліквідували ще 1 040 окупантів. Зауважимо, що загальна кількість втрат Росії в особовому складі складає 352 390 осіб.