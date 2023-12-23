Загарбники модернізують засоби, які є у них на озброєнні. Про це 24 Каналу розповів командир роти ударних БпАК "АХІЛЕС" 92-ї ОШБ Юрій Федоренко.

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"Ворог має свої інженерні центри, виробництво. Окупанти переймають кращий досвід у Сил оборони, намагаються копіювати. Напрямок БпЛА противник визначає як один з пріоритетних. Вони модернізують, випускають засоби, які у них на озброєнні", – пояснив він.

Застосування дронів на фронті

Юрій Федоренко зазначив, що, зокрема, ворог модернізує розвідувальні безпілотники "Орлан", ударні "Ланцети". Також в окупантів вже є модифікований дрон "Куб", який призначений діяти проти живої сили, та інші БпЛА.

Крім того, росіяни активно застосовують дрони цивільного призначення. Зокрема, FPV-дрони, яких у ворога достатньо.

Оскільки Сили оборони мають більшу мотивацію та більший досвід, наші групи застосовують коптери цивільного призначення набагато ефективніше. Але ворог точно не зупиняється, він намагається нарощувати свої спроможності,

– сказав військовий.

Тому у Силах оборони активно розвиваються засоби радіоелектронної боротьби. Зокрема, портативні, які мають закривати передові підрозділи, штурмові групи, шляхи сполучення і так далі.

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