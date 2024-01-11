З 24 лютого 2022 року на війні в Україні загинуло 367 620 ворожих військових. Проте втрати можуть бути більшими, адже порахувати їх через інтенсивні бойові дії – важко.

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Які втрати ворога на війні в Україні

танків – 6050 (+12);

бойових броньованих машин – 11 238 (+22);

артилерійських систем – 8699 (+15);

РСЗВ – 957 (+1);

засоби ППО – 641 (+2);

літаків – 329 (+0);

гелікоптерів – 324 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6834 (+0);

крилаті ракети – 1806 (+1);

кораблі /катери – 23 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 11596 (+21);

спеціальна техніка – 1337 (+1).



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