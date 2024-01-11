З 24 лютого 2022 року на війні в Україні загинуло 367 620 ворожих військових. Проте втрати можуть бути більшими, адже порахувати їх через інтенсивні бойові дії – важко.
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Які втрати ворога на війні в Україні
- танків – 6050 (+12);
- бойових броньованих машин – 11 238 (+22);
- артилерійських систем – 8699 (+15);
- РСЗВ – 957 (+1);
- засоби ППО – 641 (+2);
- літаків – 329 (+0);
- гелікоптерів – 324 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6834 (+0);
- крилаті ракети – 1806 (+1);
- кораблі /катери – 23 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11596 (+21);
- спеціальна техніка – 1337 (+1).
Втрати ворога 11 січня 2024 року
Чому Росія не відмовляється від захоплення Авдіївки
- Ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп розповів, що Авдіївський напрямок фронту відрізняється від інших. Зокрема, тим, що Авдіївка наближена до лінії фронту з 2014 року.
- Росія кинула на місто багато сил та засобів у жовтні 2023 року. З того часу зазнає там втрат, проте не відмовляється від ідеї захопити місто. Ймовірно, Кремль дав наказ захопити Авдіївку до виборів президента у березні 2024 року.
- ЗСУ утримують там окупантів для перемелювання максимальної кількості ворожих сил. У цьому сенсі ситуація нагадує ту, що була в Бахмуті, тому може так само завершитись – відходом українських сил.
- Валерій Залужний запевняв, що Збройні Сили України будуть утримувати місто рівно стільки, скільки буде сил. Якщо ж їх бракуватиме, то командування збереже людей, а місто потім відвоює.